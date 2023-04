Dogliani: a luglio torna l'Academy Summer Camp

Dopo il successo di partecipazione e di gradimento dell'estate 2022 l'Academy Summer Camp della Granda Volley Academy torna per il terzo anno alla Tenuta Larenzania di Dogliani.

La proposta, confezionata in collaborazione con il Comune di Dogliani, prevede una full immersion pallavolistica di sei giorni per divertirsi insieme, migliorare la tecnica personale, confrontarsi con realtà diverse e fare pratica. L’attività, rivolta a ragazze dagli undici ai diciannove anni, sarà seguita ed organizzata dallo staff tecnico della Granda Volley Academy con la supervisione di coach Massimo Bellano, uno dei tecnici italiani più esperti e apprezzati per il lavoro svolto con le Nazionali giovanili, e la presenza di atlete della squadra di Serie A1 della Cuneo Granda Volley.

L’Academy Summer Camp si svilupperà su due settimane: da domenica 9 a venerdì 14 luglio saranno protagoniste le pallavoliste delle annate dal 2006 al 2008, mentre da domenica 16 a venerdì 21 luglio spazio alle atlete delle annate dal 2009 al 2011.

Durante la settimana verranno programmate attività indoor, presso il palazzetto di viale Rimembranza, e outdoor, come sessioni di gym in acqua, camminate lungo i sentieri del Dogliani, attività serali di animazione interne ed esterne alla struttura, rinnovata nella primavera del 2022 e dotata di campi da beach volley e piscine all'aperto.

La quota, comprensiva di pensione completa, attività fisica e sportiva, kit materiale tecnico e assicurazione, è di € 570 a settimana (tassa di soggiorno € 1,50/giorno non inclusa); le atlete tesserate alla Granda Volley Academy o alle società affiliate all'Academy Network potranno usufruire della tariffa agevolata (€ 520).

Informazioni e adesioni presso la segreteria in via Bassignano 14 a Cuneo o contattando telefonicamente le referenti Laura Quartuccio (340.6568117) e Deborah Merola (392.7393604) o via mail all'indirizzo academy@cuneograndavolley.it. Sul sito www.cuneograndavolley.it è disponibile anche il form per la preiscrizione online.

LUCA DI GIACOMO, PRESIDENTE GRANDA VOLLEY ACADEMY «Formula che vince non si cambia: ecco perché l'Academy Summer Camp torna a Dogliani per la terza volta negli ultimi quattro anni. Il Comune di Dogliani e la Tenuta Larenzania offrono infrastrutture di alto livello e un'ospitalità eccellente e rodata: ai nostri tecnici non resta che portare la loro esperienza e l'entusiasmo frutto di un'annata pallavolistica già esaltante e che in queste ultime settimane potrebbe regalarci ulteriori soddisfazioni»