Ginnaste cuneesi di Amico Sport in Terra Sarda

Una trasferta a livello organizzativo sicuramente impegnativa per i tecnici Isabella Bianco e Elisabetta Dogliani, ma davvero ricca di sorrisi, gioie e soddisfazioni per le otto atlete di Amico Sport ASD APS; dal 23 al 25 aprile, si sono infatti svolti a Cagliari i Play The Games di ginnastica ritmica.

“Breve ma davvero molto intensa questa trasferta per noi, ma i Play The Games sono qualcosa di magico e speciale che nessuno vuole mai rinunciarci; le nostre ragazze hanno come sempre risposto presenti, mettendo sul campo di gara delle ottime prestazioni che sono valse praticamente cinque medaglie a testa, una per attrezzo (fune, cerchio, palla, clavette e nastro.)”, commenta il tecnico Dogliani.

Queste le fantastiche otto che hanno partecipato alla “spedizione”: Chiara Candellero e Marta Botto di Narzole e poi le cuneesi Michela Renaudo, Paula Petrisor, Anna Lovera, Valentina Verra, Arianna Bottero, Annalucia Ellena.

“Per alcune nostre atlete, oltre all’emozione per la partecipazione a questo genere di evento, anche il battesimo del volo in aereo; tutte bellissime esperienze che arricchiscono il loro bagaglio esperienziale e umano. Un grande plauso al team Sardegna Special Olympics per la splendida organizzazione.”, conclude Isabelle Bianco.