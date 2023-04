La comunità di Italia Viva sta crescendo anche in Piemonte, dopo il vice segretario di Azione Matteo Maino, passato al nostro partito in questi giorni, registriamo anche l'ingresso del parlamentare Enrico Borghi, uscito dal Partito Democratico in aperto dissenso con la Segreteria Schlein.

Borghi fra l'altro consentirà a Italia Viva di formare gruppo autonomo al Senato.

Altra posizione critica nei confronti della neo segretaria PD era emersa apertamente già prima con Andrea Marcucci che aveva pubblicamente dichiarato come il proprio orientamento liberaldemocratico oisse oggi divenuto incompatibile con il nuovo percorso intrapreso dal Partito Democratico .

La sensazione, chiara, è che - contrariamente a quanto avevamo sentito e letto dopo lo strappo di Calenda - vi sia assolutamente spazio per un centro liberale e democratico il quale, proprio per 'indole' richiede un atteggiamento equilibrato e consapevole. E del resto anche il tesseramento è andato molto bene.

Costruire un partito - si chiami come si vuole - non è del resto un'operazione facile. Ci si riesce, tanto più in momenti di tempesta quali quelli che viviamo, in primo luogo se gli attori principali si dimostano persone competenti e affidabili e magari anche - non guasta mai - di buon senso.

Si ci riesce meglio se un gruppo si dimostra aperto e dialogante ovviamente in modo sincero e costruttivo.



Marta Giovannini - Coordinatrice Provinciale di Italia viva e Francesco Hellmann