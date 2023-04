Gli studenti di Ceva danno vita allo sguardo delle opere d'arte più famose del mondo

I ragazzi della classe 3B, dopo aver appreso i rudimenti della storia della fotografia ed il funzionamento base di una fotocamera reflex, si sono cimentati in una esperienza pratica di fotografia in classe. Dopo aver scelto un dipinto raffigurante un ritratto a piacere, hanno lavorato a coppie: gli studenti hanno posato per la propria opera e hanno 'scattato' per l'opera del compagno di gruppo, riproducendo la stessa espressione e postura del soggetto del dipinto. Al termine di questa fase hanno proceduto con la realizzazione dell'opera digitale. Grazie ad un lavoro di tutoraggio tra pari hanno lavorato in aula pc con un programma di postproduzione meshando la propria immagine col dipinto.