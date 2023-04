Mondovì, nominate le commissioni per sanità, commercio, attività produttive, artigianali e industriali

Nominati ieri, venerdì 28 aprile, in sede di consiglio a Mondovì i componenti delle commisioni speciali (leggi qui) che il comune ha deciso di creare per le attività produttive, artigianali e industriali, il settore commercio (ossia un osservatorio permantente) e per la sanità.

L’Osservatorio è composto da nove membri: il Sindaco di Mondovì o un suo delegato in qualità di Presidente; due rappresentanti di Confindustria (Cristina Pilone e Alessandra Manera); un rappresentante di Confartigianato (Davide Sciandra); un rappresentante di CNA (Mauro Carlevaris); un rappresentante di Confapi (Paolo Giuggia); tre rappresentanti – operatori delle aree industriali ed artigianali di Mondovì (Valerio Chiera, Valentina Mellano, Alessandra Bruno).

L’Osservatorio del commercio è composto da nove membri: il Sindaco di Mondovì o un suo delegato in qualità di Presidente; un rappresentante dell’ASCOM (Mattia Germone); un rappresentante di Confesercenti (Mauro Botta); un rappresentante di Confartigianato (Davide Sciandra); un rappresentante di CNA (Patrizia Dalmasso); un rappresentante dell’Associazione La Funicolare (Valeria Bruno); un rappresentante dell’Associazione Consumatori; un rappresentante delle attività commerciali insediate nelle zone ZTL e APU non già ricomprese nei precedenti (Mauro Salomone), un rappresentante delle attività commerciali insediate al di fuori delle zone ZTL e APU non già ricomprese nei precedenti punti (Andrea Mei), associazione consumatori (Giorgio Bertolino).