Nel Comune di Mondovì si provvede alla sterilizzazione delle colonie feline

In ottemperanza con la Legge nazionale n.° 281 del 14 agosto 1991 (denominata anche “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”) e della Legge regionale n.° 34 del 26 luglio 1993 (“Tutela e controllo degli animali da affezione”), negli scorsi giorni il Comune di Mondovì ha provveduto a determinare l’affidamento degli interventi di sterilizzazione chirurgica delle colonie feline presenti sul territorio comunale.



Un’iniziativa volta a tutelare gli animali dal punto di vista sanitario, garantendo a ciascun esemplare un apposito trattamento professionale comprensivo, appunto, di sterilizzazione. Sulla base di quanto determinato dal Dipartimento tecnico area gestione del territorio per il 2023 l’importo complessivo stimato per l’espletamento delle operazioni di sterilizzazione è di € 2.800,00.