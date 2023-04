Racconigi: primi passi per il progetto di rigenerazione urbana partecipata

Sabato 6 maggio, alle ore 10, la Soms di Racconigi (via Carlo Costa 23) ospiterà il primo incontro del progetto di rigenerazione urbana partecipata; l’iniziativa ha l’ambizioso obiettivo di dar vita alla Racconigi del futuro, tenendo in considerazione le opinioni e i desideri di tutti coloro che vivono la città ogni giorno.

Nel corso dell’appuntamento, aperto a tutti, verrà anche trattato per la prima volta il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, entità senza scopo di lucro che si pongono obiettivi principalmente sociali, ambientali ed economici: riduzione dei consumi di combustibili fossili, di emissioni di CO2 e di perdite di rete; riduzione del costo delle bollette e aumento del valore degli edifici; riduzione della povertà energetica, sviluppo delle aziende e del lavoro sul territorio aiutando a raggiungere gli obiettivi di una transizione energetica giusta ed equa.

Ad introdurre l’incontro sarà il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, mentre a moderare sarà Domenico Annibale, consigliere con delega ai progetti strategici.

Interverranno poi: l’ingegnere Andrea Pettiti, consigliere con delega alla transizione ecologica, l’architetto Francesco Sanvitto, coordinatore del gruppo di lavoro per la rigenerazione urbana partecipata e l’avvocato Alessia Cerchia, assessore del Comune di Sangano, che porterà un esempio reale di Comunità Energetica Rinnovabile. Sarà presente anche la società C2R Energy Consulting, che approfondirà il tema delle Comunità Energetiche.

“L’idea alla base di questo progetto di rigenerazione urbana è quella di definire un piano d’azione, che consenta di coinvolgere la cittadinanza nella riprogettazione di alcune aree di Racconigi –commenta il consigliere Domenico Annibale -. Si tratta di una grande opportunità per la città, che potrà essere ripensata per il futuro, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di incremento della qualità di vita degli abitanti”.