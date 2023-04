Addio a Valter Cavallo, ex dipendente della Provincia di 64 anni

Lutto a Cuneo per la scomparsa di Valter Cavallo.

Dipendente della Provincia in pensione, è morto all'ospedale Santa Croce dove era ricoverato in seguito ad una grave malattia sviluppatasi nell’arco di tre settimane. Aveva 64 anni.

Era entrato in servizio dell’ente nel 1989 prima come cantoniere nel Reparto Viabilità di Alba e poi nel 1991 in quello di Saluzzo. Successivamente era stato trasferito nella squadra manutenzioni con il compito di imbianchino e infine, negli ultimi anni, come usciere addetto all’accoglienza. Era in pensione da circa due anni.

Il cordoglio dell'ente: "La Provincia di Cuneo, con il suo Presidente, il Consiglio provinciale e tutti i dipendenti si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente provinciale".

Valter Cavallo lascia la moglie Silvia, i figli Alex con Daniela, e Mattia, il fratello Piercarlo, la sorella Bruna, i cognati, la suocera Secondina, i nipoti e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati martedì 2 maggio alle 10 nella parrocchiale di Madonna dell'Olmo dove, lunedì 1° maggio alle 18, sarà recitato il rosario. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene.