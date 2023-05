Incidenti sulle strade della Granda: feriti due motociclisti, uno è grave

Due incidenti nel pomeriggio di oggi 29 aprile sulle strade della Granda. In entrambi, sono rimasti coinvolti dei motociclisti, finiti fuori strada per cause in corso di accertamento.

Il primo, avvenuto a Busca, ha registrato il ferito più grave, un 56enne, trasportato dall'ambulanza medicalizzata al Pronto soccorso di Cuneo in codice rosso.

Meno grave, per lui un codice giallo, il secondo motociclista, finito fuori strada a Montezemolo. Si tratta di un 43enne, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso regionale. Anche lui è stato portato al nosocomio di Cuneo.