Soccorsi a Mondovì i 28 migranti fermati sulla Torino-Savona

Sono stati soccorsi a Mondovì i migranti intercettati sull'autostrada Torino-Savona, stipati in un furgone che non si è fermato all'alt della Polizia stradale.

E' successo nella notte dello dello scorso 28 aprile (leggi qui). I 28 giovani, prima di essere trasferiti a Cuneo, sono stati rifocillati e hanno ricevuto prima assistenza dal Comune di Mondovì. A renderlo noto il sindaco, Luca Robaldo, nel corso del consiglio di ieri sera: "Abbiamo fornito loro un pasto caldo, un gesto di umanità che vorrei - credo come tutti - venisse riservato anche a me dovessi trovarmi in una situazione di difficoltà come la loro".