Duecentocinquanta espositori, fiori, cavalli e piccoli animali in arrivo per il Primo Maggio

Sempre più animali alla Fiera del Primo Maggio di Luserna San Giovanni.

La formula testata lo scorso anno, nata dalla collaborazione tra polizia locale, Pro loco e associazione allevatori ‘Fiera dei Santi’, ha funzionato, e viene riproposta così anche lunedì 1° maggio, ma con un ulteriore spazio dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo dei cavalli. “Accanto alla zona fieristica degli impianti sportivi, vicino all’area camper, sarà allestito uno spazio gestito da ‘Erich Carrozze’ in cui dalle 10 alle 13 sarà possibile ricevere il ‘battesimo della sella’ ma anche scoprire la mascalcia, l’arte di ferrare gli zoccoli” spiega il comandante della polizia locale Massimo Chiarbonello. Alle 15, sempre lì, è previsto invece uno spettacolo equestre.

Anche quest’anno l’area fieristica ha fatto il pieno di espositori: “Saranno duecentocinquanta, tra banchi di alimentari, abbigliamento e generi vari” annuncia Chiarbonello. Vicino agli impianti sportivi saranno organizzati i parcheggi gestiti dalle associazioni locali, così anche come nel piazzale della Stazione a cui si accede da via Trieste. Questa zona sarà più comoda per chi vorrà visitare la Fiera del Primo Maggio partendo dalla piazza dedicata ai fiori e dall’ala dei piccoli animali.

“Saranno una ventina gli espositori in Piazza Partigiani con i loro stand florovivaistici. Tra loro ci saranno aziende locali e provenienti dal Torinese e Cuneese. Tornerà anche l’espositore tunisino con i suoi vasi di ceramica tipici del Nord Africa” annuncia Barbara Comba che ha seguito l’organizzazione per la Pro loco.

Non lontano da lì, sotto l’ala di piazza Savines le Lac tornerà invece l’esposizione di piccoli animali da compagnia e uccelli ornamentali che già lo scorso anno aveva attirato bambini e famiglie. “L’abbiamo proposta la prima volta nel 2022 per offrire un’occasione di intrattenimento ai bambini. Il suo successo è stato tale che chi ha partecipato ci ha chiesto di poter tornare anche quest’anno” rivela Silvano Fenouil per l’associazione allevatori.

Sotto l’ala è previsto l’arrivo di una quindicina di espositori con conigli, cavie, fagiani, oche, anatre, quaglie, pavoni, galline di diverse razze e uccelli ornamentali. “Inoltre ci sarà anche una rappresentanza di piccoli animali da fattoria come capre e pecore – spiega Fenouil –. Ci sarà anche il lama che tanto aveva incuriosito i bambini lo scorso anno”.