In arrivo nel Torinese tre eventi d’arte da non perdere con Writer Chiuto e Fabiana Macaluso Art Director

Chiuto Writer, artista internazionale ha seminato la sua arte in tutto il mondo anche presente come figura d’insegnante d’arte in progetti molto importanti tra i quali: il progetto SCOOTER 2010 con il Comune di Nichelino ideato dall’Assessore Diego Sarno e l’Assessore alle Politiche Sociali Nora Merlo con l’obiettivo di riqualificare le pareti del sottopassaggio Maxwell-Erasmo da Rotterdam con la presenza, all’inaugurazione, di Don Ciotti di Libera e con il coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili degli istituti scolastici; altro progetto a Chieri con ragazzi del carcere minorile, nel 2001; a Nichelino nel 2014 ha lavorato al progetto “Partecipazione“ a cura del Dottor Riggio all’epoca Sindaco di Nichelino in piazza Camandona dipingendo una mano come simbolo della Liberazione della Palestina e abbellendo alcune fioriere; per il progetto “COOP sociale” 2008 ha dipinto i muri perimetrali dell’ipermercato, situato nel Quartiere Castello di Nichelino; la sua impronta anche nel progetto “Ritmi Urbani” di Moncalieri 2001 con la riqualificazione dei muri esterni della tangenziale di Moncalieri sono tantissimi i progetti di valore sociale ai quali CHIUTO ha collaborato.

Presto sarà pubblicato il libro autobiografico di CHIUTO edito dalla Casa Editrice Montabone, di Milano in collaborazione con SISNET Informatica, a cura di Fabiana Macaluso.

Fabiana Macaluso anche lei artista internazionale poliedrica e attivista in Africa riconosciuta da Accademia in Arte nel Mondo e dal corpo dei carabinieri di Lecce, da Autorità Religiose, ha ricevuto alti riconoscimenti alla carriera artistica e sociale come attivista in Africa.

Fabiana Macaluso, oltre a essere Manager di Chiuto, ha ottenuto quattro storicizzazioni certificate presso Queen Art Studio, Maison D’Art, Fundacion Paurides di Alicante e Maco Museum; è stata premiata da Vittorio Sgarbi ad una Probiennale a Venezia posizionandosi tra i primi posti; vincitrice di tanti premi importanti tra cui IconArt Magazine con esposizione a Dubai ed Abu Dabi, nelle grazie degli Emirati Arabi poi a Panama presso l’università di Belle Arti e in tanti paesi Europei, Africa, America Latina ,Stati Uniti e Oriente.