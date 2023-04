"Promuovere gioia" attraverso le panchine giganti: ecco l'obiettivo del Big Bench Community Project

Una vista privilegiata e subito un enorme senso di libertà: si potrebbe descrivere così l’esperienza di sedere su una panchina gigante del Big Bench Community Project, che a Dogliani celebra il primo Festival delle Panchine Giganti, ideate da Chris Bangle. Nel Comune delle Langhe, una serie di appuntamenti tra il 28 e 29 aprile, richiamando promotori e appassionati.

A dodici anni dalla realizzazione della prima panchina di Clavesana, sono ben 288 le location in cui ne sia stata collocata una finora, ma altre 56 hanno ottenuto l’approvazione necessaria e si punta al raggiungimento dell’obiettivo 350 Big Bench entro la fine del 2023. Oltre i confini piemontesi: le Big Bench hanno conquistato l’Italia, l’Europa e stanno riscuotendo successo a ogni latitudine, con un prossimo approdo anche in Giappone.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile, presso la Sala Multilanghe di Dogliani, si è svolto il primo summit organizzato dalla Fondazione no-profit Big Bench Community Project Ets: una grande opportunità per fare un bilancio, ribadire gli obiettivi del progetto e connettere tra loro i diversi promotori italiani e stranieri che hanno creduto nel lavoro della Fondazione.

Portano i saluti istituzionali il sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo e il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo. La conferenza si apre con il ringraziamento di Laura Bongiovanni di BBCP all’Amministrazione comunale che ospita il convegno, ai relatori, agli sponsor e a tutti gli enti che con il proprio supporto hanno reso possibile la manifestazione.

“Ci ritroviamo nella sala tra amici che, con funzioni diverse, cercano di servire la comunità e quando si lavora tra amici è tutto più semplice” è il commento del sindaco Arnulfo.

Tra gli applausi, fa gli onori di casa Chris Bangle, designer automobilistico americano dalle idee audaci, noto soprattutto per il suo lavoro come capo designer della BMW. Con il suo studio, la Chris Bangle Associates, supporta la Fondazione Big Bench Community Project. Sua l’idea delle panchine giganti, nata nel 2011 a Clavesana, dove ha realizzato e installato la primissima Big Bench con il vicino di casa Francesco Ferrero. “Promuovere gioia è il primo obiettivo delle panchine giganti: sedersi sopra, dimenticare i problemi di casa e del mondo, guardare il panorama, respirare e accogliere la calma e l’occasione di esplorare se stessi”, è questo l’intento di Bangle.

Per installare una panchina gigante è necessario essere un privato e accogliere la semplice condizione di rendere la panchina accessibile 24/7, perché questa sia un luogo di ritrovo, di romanticismo, di incontro.

Emilio Casalini, scrittore, giornalista e moderatore dell’evento ha incentrato una puntata del suo programma Generazione Bellezza proprio sulle panchine giganti, riscuotendo molto successo. In apertura afferma: “Dietro a un oggetto, di legno e ferro, c’è una comunità. Molteplici comunità, in effetti, sulle quali il progetto ha un impatto e per cui il legame con la panchina si declina in esiti diversi”.

A testimonianza di ciò nella prima parte della convention sono chiamati sul palco alcuni promotori di Big Bench – dal Piemonte al Sud Italia, fino a Arbroath in Scozia – per raccontare il percorso che ha condotto alla scelta di ospitare una panchina, la realizzazione della stessa, le reazioni, i flussi turistici e quali attività coinvolgano oggi la Big Bench. In Sicilia, ad esempio, c’è una Big Bench che abbatte i cancelli e restituisce i territori ai cittadini, sottraendoli al giogo della mafia rurale. In Umbria, a Preci, c’è la panchina “delle 4 stagioni”, che ha portato nella dura montagna dilaniata tre volte dal terremoto flussi di visitatori giornalieri e un luogo di ritrovo per giovani e bambini del paese. “Commuove pensare alle panchine che per le proprie comunità sono presidio di legalità e simbolo di rinascita”, è il commento di Emilio Casalini.

Il territorio è il fulcro e così, a sostenere questa iniziativa, hanno concorso diverse realtà locali. L’evento è realizzato anche grazie al contributo di Fondazione CRC, BAM - Banca di Credito Cooperativo Alpi Marittime, Miroglio Group, Sait Abrasivi, Chris Bangle Associates srl e Confartigianato Imprese Cuneo.

Alcuni dati interessanti emergono poi nella seconda parte della conferenza. “In media una persona trascorre 20 minuti sulla panchina, con picchi di 60 minuti. Il 'panchinista' medio si muove con la famiglia e apprezza la possibilità di realizzare dei tour da una panchina gigante a un’altra” rivela Giorgio Proglio, Ceo di TabUi App, commentando i risultati della sezione Big Bench, una delle tre più visitate sull’app che racchiude tutte le informazioni utili al turista e l’indicazione dei punti di interesse del territorio.

Laura Bongiovanni fa parte della Fondazione BBCP. Spiega che le inclinazioni del "panchinista" sono state assecondate realizzando BIG BENCH ON TOUR: “A piedi, in bici, in mongolfiera… Qualunque sia il mezzo l’importante è partire a caccia di panchine giganti, portando con sé l’apposito passaporto da far timbrare a ogni tappa e concedendosi di indugiare, nel percorso, alla scoperta del territorio”. La panchina gigante diventa così un pretesto per scoprire l’intera offerta turistica del territorio, mentre l’assemblea si propone di ampliare sempre più tale offerta, creando una rete di collaborazione tra i vari promotori.

Dalle ore 19.30 in piazza Belvedere a Dogliani si prosegue con apericena e intrattenimento musicale a cura della scuola di musica La Scala del Re, in attesa della giornata conclusiva di oggi, sabato 29 aprile, di questa prima edizione del Festival delle Panchine Giganti.