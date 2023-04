Torna il Cuneo Music & Art Festival con tanti appuntamenti dal vivo nelle Alpi e nelle città d'arte del Cuneese

Si avvicina l'estate e sale l'attesa per i grandi appuntamenti dal vivo organizzati nelle Alpi e nelle città d'arte del Cuneese!

Anche per l'edizione 2023, grandi nomi della canzone internazionale, performer, noti artisti del mondo del cinema e dello spettacolo saranno protagonisti nelle più suggestive location del Cuneese grazie agli infaticabili organizzatori "a caccia" di big e di spettacoli di rara bellezza.

Musica classica, barocca, occitana, pop e jazz animeranno i numerosi palchi a cielo aperto, per momenti di divertimento e relax in uno scenario alpino senza eguali. “L’estate cuneese sarà un tripudio di musica e arte. – dichiara Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese - Il Cuneo Music & Art Festival unisce le più importanti iniziative che vantano una tradizione consolidata e che rappresentano un elemento di forte richiamo per la nostra destinazione".

Tanti spettacoli e grandi ospiti, dunque, in programma per l'estate cuneese. Scopri i primi appuntamenti su www.visitcuneese.it!