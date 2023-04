Motociclismo: Stefano Leone all’Europeo di velocità in salita

Nel week end del 22 - 23 aprile era in programma in Austria e precisamente a Landshagg, cittadina situata sulle rive del Danubio, nei pressi di Linz, per la prima prova del campionato Europeo di Velocità in Salita.

Quella austriaca è la gara più prestigiosa, lunga (quasi quattro chilometri) e veloce dell'anno, nel corso della quale si sviluppano medie velocissime, 180 km. orari con le moto di 1.000 cc., mezzi che arrivano a toccare su questo percorso ance i 280 km. orari.

A questo appuntamento non poteva mancare il centauro saviglianese Stefano Leone, tesserato per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo che ci ha riferito le sue impressioni: "Questa è la mia gara preferita, sia per il percorso che per le emozioni che riesce a darti, infatti, solo qui trovi più di dodicimila (12.000!!!) spettatori, che ti incitano lungo tutta la strada e che alla fine della gara ti avvolgono con il loro calore, con pacche sulle spalle e high five. È andato tutto bene, sia per i risultati che per il meteo, in quanto, nonostante le previsioni promettessero pioggia, questa è caduta solo leggermente la domenica mattina. Ho ottenuto un secondo posto nella Supersport 300, al mio debutto in questa categoria, in sella ad una Yamaha R3, ed una quarta posizione nella 250, alla guida di una Aprilia RS 250. Erano quattro anni che non correvo più qui ma, nonostante ciò, sono riuscito ad abbassare il mio best lap di ben quattro secondi!”.