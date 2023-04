"Cuore matto: un battito per la vita!": un defibrillatore al Parco Sportivo Atleti Azzurri d'Italia a Bra

"Siamo davvero contenti di esser riusciti a concretizzare un'iniziativa che vuole portare il ricordo del nostro alfiere e portacolori Alessandro Marengo, prematuramente scomparso, rendendogli onore peraltro in un'area che lo vedeva, con costanza e perseveranza, praticare la disciplina sportiva in cui eccelleva, l'atletica leggera" - dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fa eco il Segretario Giuseppe Sibona che aggiunge - "Il recente riconoscimento nel registro unico del terzo settore quale Associazione di Promozione Sociale e l'ingresso nella squadra del Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo fa emergere una caratteristica della nostra realtà, del nostro gruppo: essere propensi al bene ed al supporto della comunità tutta e l'azione di tutela e prevenzione della vita ne è chiaro esempio rendendo merito all'impegno dell'intero Consiglio Direttivo che fortemente ha voluto dar vita al progetto".

"Siamo da tempo fortemente convinti dell'utilità di far rete dando corso a preziose sinergie" - afferma visibilmente soddisfatto il Presidente AC Bra Giacomo Germanetti che prosegue - "L'iniziativa proposta dell'UNVS braidese non potevamo non farla nostra, un insegnamento ai tanti nostri giovani atleti per un forte concetto e principio legato alla vita, un dono quello ricevuto assolutamente gradito ed utile per il quale siamo riconoscenti al team dirigente dei veterani dello sport braidesi sempre attenti alle esigenze della nostra città".