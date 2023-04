700 atleti ai campionati italiani di orienteering nel Cuneese

Si sono appena conclusi quattro giorni di full immersion nell’orienteering organizzati dall’Oricuneo sul territorio cuneese.

Il programma prevedeva quattro gare: due di interesse nazionale e due regionali. Sabato 22 si è svolta la 2^prova di Coppa Italia Sprint tra le intricate viuzze del centro storico di Vinadio e nel forte Albertino, domenica 23 invece, si sono disputati i Campionati Italiani Middle a Esterate su una carta ricca di particolari che potevano creare non poche difficoltà, lunedì 24 gli atleti hanno affrontato il Campionato Regionale sulla lunga distanza, mentre martedì 25 una divertentissima spriddle al parco fluviale di Cuneo.

Al via circa 700 atleti italiani, ma anche numerosi stranieri, un’ottima opportunità di confronto per i ragazzi cuneesi.

Nonostante la poca esperienza sul campo organizzativo nazionale, l’Oricuneo se l’è cavata alla grande.

"Grazie ai volontari del team abbiamo ricevuto numerosi feedback positivi sia sul territorio che sul terreno di gara, sicuramente un punto a favore per la società cuneese in crescita nell’ultimo periodo, infatti queste gare sono state anche un bellissimo esordio per il gruppo di Giovanissimi che si è creato quest’anno riportando soddisfazioni sia dal punto di vista tecnico che atletico."

Oltre all’ottima organizzazione ci sono state anche eccellenti prestazioni; nelle categorie giovanil due meritatissimi 3^posti per Emanuele Roberto M12 e per Andrea Grillo M16, mentre è medaglia di legno per Guendalina Ciarlitto W18, a pochi secondi dal podio, invece nelle categorie master Bruna Mosso (W60) chiude seconda.