Al centro PuraEssenza di Confreria, per la prima volta in Italia il bardo Myrdhon ed Elisa Nicotra

Una serata unica nel suo genere e particolarmente emozionante si è tenuta martedì 25 aprile al centro PuraEssenza di Confreria.

Per la prima volta in Italia, Myrdhin, druido e bardo bretone, ha tenuto una illuminante conferenza sugli ogham. Insieme a lui Elisa Nicotra, sua allieva dal 2014 ed oggi collaboratrice. Alfabeto sacro celtico che si trova alla base del calendario gallese e irlandese.

Gli ogham sono stati inventati dal Dio Ogma, il Dio del linguaggio, rappresentato da un vecchio che tiene legati gli esseri umani attraverso delle catenelle d’oro finissime. Non si tratta di un legame di schiavitù, ma di quello invece prezioso e profondo che intercorre tra colui che parla e colui che ascolta.

Uno studio accurato quello di Myrdhon ed Elisa, una vita a contatto con la natura, in modo particolare con gli alberi ed gli arbusti da cui le lettere di quella scrittura avrebbero tratto i nomi, di ricerca e cura verso gli antichi saperi. Una vita di connessione profonda, energetica ed ispiratrice.

“Il nostro è stato un incontro destinato - racconta Elisa - Avevo da poco iniziato a suonare l’arpa e mi regalano un libro, uno dei migliori. Passarono gli anni, conobbi Myrdhon e subito non ricordai: il libro, quel prezioso primo libro ricevuto è uno dei libri scritti proprio da lui!”



Myrdhin è nato a Dinan, in Bretagna, ed a partire dagli anni ’70 ha cominciato a percorrere l’Europa con la sua arpa. Ha composto danze e canzoni, ben presto la sua bravura ha trovato riconoscimento. Numerosi sono stati infatti i premi a lui assegnati: il Trsikell d’Or in Bretagna, il primo premio di arpa e canto a Killarney, il Trophée Nancy Richards in Galles, il primo premio dei JMF e di France Musique a Parigi, una nomination ai Grammy Awards e due Golden Discs con il gruppo AfroCelt Sound System. Il bardo si è esibito in quattro continenti e quarantacinque Paesi, dall’America Latina al Giappone. Suona sulle corde di metallo dal 1975 e dal 1978 ha creato a Dinan degli stages di arpa, che sono poi diventati il festival Rencontres Internationales de Harpe Celtique nel 1984. Ha inciso più di trenta album di musica tradizionale e composizioni personali e ha scritto una quindicina di libri sull’arpa, la tradizione bretone e sul druidismo.

Molti di questi exploits sono avvenuti grazie a una serie di sincronicità nelle quali il bardo si è semplicemente lasciato trasportare, ha lasciato che il genio e le occasioni della vita si incontrassero senza ostacoli.

Nata a Milano, Elisa Nicotra ha studiato invece pianoforte dagli anni '80, poi arpa celtica a corde di metallo dal 1996 e canto. Si è concentrata in seguito sull’arpa medievale, a Milano e Venezia. Ha suonato in varie formazioni italiane ed europee (Celtic Harp Orchestra- Italia, Ensemble Cantus Lunaris- Germania) con cui ha inciso alcuni cd. Come nella vita di Myrdhin, Elisa ha incontrato dei punti nodali che l'hanno spinta da un futuro tracciato come professoressa di liceo a calcare strade più avventurose, senza mai rinunciare all'amore per il sapere: laureata in archeologia, appassionata e studiosa della cultura celtica e del Medioevo, ha cominciato ad esibirsi in duo con Myrdhin all’inizio del 2015, ma tiene anche conferenze atipiche di storia dell'arte e della musica, sperimenta la musica per gli animali e scrive romanzi in cui la musica ha un ruolo centrale e taumaturgico.

“The book of Ballymote” è il manoscritto da cui Myrdhin ed Elisa hanno trovato maggiore ispirazione. Riferimenti, inoltre, grazie a Séan O’Boyle, ricercatore irlandese che ha codificato le corrispondenze tra gli ogham e le note musicali negli anni ‘70. Elisa, attraverso la sua voce, ha fatto ascoltare alle persone presenti composizioni su testi tradotti in italiano della druidessa Angèle Vannier, sua mentore per 9 anni. La serata ha coinvolto i partecipanti. Attraverso storie di vita vissuta e canzoni, ha illustrato il percorso di un bardo di oggigiorno, come canalizzare l'ispirazione per entrare nel flusso della vita, come ricevere e connettersi con gli Elementi per una vita più piena e allineata ai propri bisogni e desideri. Sono stati proposti, poi, esercizi pratici d'improvvisazione vocale, ispirati dagli ogham: una serie di corrispondenze tra periodi dell'anno, alberi, uccelli, colori e note hanno guidato l’espressione vocale, corporea e spirituale. Espressione, ma soprattutto incontro: “Tanto di prezioso abbiamo vissuto questa sera. Porteremo con noi il ricordo di un incontro illuminante, un’esperienza profonda e davvero significativa.” Proposta dalla studiosa Serena de Gier, la serata è stata organizzata dal centro PuraEssenza di Confreria.