Volley: in arrivo nel Monregalese le migliori squadre giovanili del Piemonte

Domenica 30 aprile il territorio monregalese ospiterà le finali regionali delle categorie Under 14 Femminile e Under 15 Maschile.

Saranno quattro i campi impegnati al mattino, per le semifinali (ore 10.00): il PalaItis di Mondovì, Palazzetto dello Sport di Vicoforte, PalaEllero di Roccaforte e la Nicoletta di Carrù.

In base ai risultati, nel pomeriggio andranno in scena le finali 3°-4° posto (a Carrù e Vicoforte, alle ore 15.30), mentre le finalissime si disputeranno sul campo di Mondovì, dalle ore 15.00 in avanti (prima la finale maschile, a seguire quella femminile).

Ecco le squadre che si sono qualificate alla fase finale: Sant’Anna Volley, Grissitalia Novi Pallavolo, Volley Parella Torino, Ascot Lasalliano Volley, in Under 15 maschile; In Volley Piemonte, Igor Volley, Club76 Playasti Gold e Leinì Vbc Royal Ve.la, in Under 14 femminile.

“E’ un piacere ed un onore per noi poter organizzare questa manifestazione. Le migliori formazioni delle categorie U14 e U15 si contenderanno il titolo di Campione Regionale e questa è una bellissima cartolina per il nostro territorio.” - commenta Alessandra Fissolo, presidente dell’Lpm Pallavolo Mondovì - “Per poco la nostra squadra non si è qualificata, ma crediamo che poter ospitare gare di questa importanza possa essere utile per l’intero movimento pallavolistico. Ringrazio quindi i Comitati Fipav Piemonte e Cuneo-Asti per la fiducia dimostrata verso la nostra società nell’affidarci la gestione di questo evento. Domenica sarà sicuramente uno spettacolo ed un’esperienza indimenticabile per gli atleti e le società coinvolte e siamo felici di poter fare la nostra parte!”.