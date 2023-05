Festa dei lavoratori anche a Racconigi: passeggiata nei luoghi della storia del movimento operaio locale

La Sinistra Racconigese, in occasione del 1° Maggio – Festa dei Lavoratori, organizza una passeggiata storica nei luoghi che, tra la fine del milleottocento e l’inizio del millenovecento, videro la nascita del Movimento operaio racconigese.



La partenza è fissata alle ore 10 di lunedì 1° maggio 2023 da Piazza degli Uomini. I partecipanti arriveranno poi al fondo del Borgo Macra, ripercorreranno Via Regina Margherita e Piazza Carlo Alberto per raggiungere Casa Pelleri e Piazza Roma. La passeggiata terminerà in Piazza degli Uomini, dove ci sarà un breve intervento di Giorgio Tuninetti.



Durante la passeggiata il Maestro Pierfranco Occelli, soffermandosi nei luoghi più significativi, narrerà le vicende storiche che appunto hanno caratterizzato la storia del Movimento operaio racconigese, tra vecchi edifici, suggestive memorie e angoli che vivono nel ricordo.



Tutti i cittadini, tutti i lavoratori sono vivamente invitati a partecipare alla manifestazione, che darà l’occasione per fare proprie vicende storiche appartenenti a tutti i racconigesi e confrontarsi sulle gravissime problematiche che oggi interessano il mondo del lavoro, tra guerre e continui attacchi alla democrazia e ai diritti.