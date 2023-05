Le Suore oblate del Cuore Immacolato di Maria salutano Bra dopo 30 anni (Foto)

"Siamo legate a questo luogo di devozione alla Beata Vergine: è la nostra casa. Grazie a tutti per la vostra presenza e l’amicizia dimostrata con tanti segni in questi trent’anni". Così le Suore oblate del Cuore Immacolato di Maria hanno salutato Bra e il Santuario della Madonna dei Fiori, dov’erano arrivate nel 1993.

Domenica 30 aprile, con un momento di festa, la comunità si è stretta attorno a suor Gloria, suor Elena, suor Angela e suor Jos per il saluto e il ringraziamento, che si è sentito forte durante le Sante Messe delle ore 9 e delle ore 10.30, celebrate dal rettore del Santuario, don Enzo Torchio .

Nell’omelia, il sacerdote ha commentato il Vangelo della IV domenica di Pasqua che presenta Gesù buon pastore: «Cristo è la porta del Paradiso e l’esempio da seguire, perché solo Lui ha parole di vita eterna», da qui l’invito nella 60ª giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ad «Aprire il cuore alla grazia di Dio per ricevere abbondanza di vita e sviluppare appieno le potenzialità che abbiamo dentro di noi. Esattamente come hanno fatto le nostre suore che sono oblate, cioè si sono donate con generosità alla missione a cui il Signore le ha chiamate, pur lontano dalla loro terra».