Sarà a Scarnafigi l'Assemblea nazionale dei piccoli Comuni d’Italia

Scarnafigi ospiterà l’Assemblea nazionale dei piccoli Comuni d’Italia (Anpci) che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 settembre con diversi appuntamenti previsti nei comuni di Cardè, Casalgrasso e Revello, facenti parte dell’associazione Octavia.

La notizia è stata resa nota dal sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo, assieme al presidente di Octavia, nonché sindaco di Cardè, Matteo Morena, dopo che la scorsa settimana è stata ufficializzata a Bra dalla presidente Anpci Franca Biglio, durante una riunione su ambiente ed energia, alla presenza del ministro dell’Ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del consigliere della Regione Piemonte Francesco Graglia e di alcuni sindaci del territorio tra cui Gianmaria Bosco di Polonghera e Giovanni Bongiovanni di Cavallerleone.

Il comune di Scarnafigi, sede dell’associazione Octavia, ospiterà, venerdì 22 settembre, la prima giornata della 18esima "Festa nazionale di piccoli Comuni", accogliendo i sindaci dei piccoli Comuni italiani che sfileranno in tarda mattinata per le vie del paese, fino alla sede del convegno che avrà inizio nel primo pomeriggio.

Dopo l’apertura dei lavori, con il saluto del sindaco di Scarnafigi Riccardo Ghigo e del presidente di Octavia Matteo Morena, la fase congressuale entrerà nel vivo tra i vari dibattiti e il rinnovo delle cariche con la nomina del direttivo dell’Assemblea nazionale dei piccoli comuni della Provincia di Cuneo.

L’incontro si concluderà in serata con la cerimonia del passaggio di consegne, attraverso la "Chiave dei piccoli Comuni d’Italia" consegnata dal sindaco di Stalettì (comune calabro in provincia di Catanzaro in cui si era tenuta l’assemblea nel 2022) al sindaco di Scarnafigi.

La festa proseguirà sabato 23 settembre a Cardè con la seconda edizione del "Premio letterario piccoli comuni".

Nel pomeriggio è prevista la visita ai castelli dei paesi dell’associazione Octavia e la cena nel comune di Casalgrasso in occasione della Sagra del Tajarin.

La tre giorni dei Piccoli Comuni Italiani si concluderà domenica 24 settembre con una messa e la visita dell’Abbazia di Staffarda nel comune di Revello.

Riccardo Ghigo, sindaco di Scarnafigi: “Sono onorato che la fase congressuale dell’Assemblea nazionale dei piccoli comuni d’Italia si tenga nel nostro paese e in alcuni comuni dell’associazione Octavia.

Sarà sicuramente un modo per promuovere le nostre terre di mezzo e far conoscere il loro patrimonio artistico, culturale, storico e anche gastronomico, a tutti i sindaci dei piccoli comuni d’Italia”.