Brindisi con il Prosecco Bottega per tutta Napoli... e non solo

Il calcio è in festa. Lo scudetto del Napoli, il terzo della sua storia, fa parlare e animare tutta la penisola. Napoli è in fermento, tutta la Campania è in festa. Che il tricolore venga conquistato domenica (vittoria sulla Salernitana e non vittoria della Lazio a Milano con l’Inter) oppure mercoledì prossimo a Udine poco importa. Dopo 33 anni, dopo Maradona il Napoli Calcio torna a splendere e lo farà con un brindisi senza fine.

Aurelio de Laurentiis, presidente della società partenopea, ha infatti chiesto e ottenuto (la collaborazione in tal senso ha ormai due anni di vita) da Sandro Bottega, a capo di una delle più conosciute aziende vinicole venete, Bottega spa, la realizzazione e l’invio di 200 mila bottiglie di Prosecco in 4 bottiglie diverse, una completamente azzurra con lo scudetto serigrafato, una seconda Premium da 1,5 litri, tutta specchiata oltremare (costerà ben 50 euro) un’altra, da regalo, astucciata e una Vip totalmente dorata per le celebrazioni ufficiali. 200 mila bottiglie che da domenica verranno vendute nei bar, pizzerie, ristoranti, circoli sportivi e club calcistici.

Per Bottega un affare da 3 milioni di euro e per Napoli una grande bevuta all’ombra del Vesuvio