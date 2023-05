A Saluzzo torna la Rudunà: nelle vie del centro sfila l’orgoglio margaro

Il fine settimana tra il 5 e il 7 maggio porterà a Saluzzo manze e torelli di razza piemontese, bovini e frisone e tutti gli operatori di un settore che si confronta e si incontra.

Si tratta della Mostra Provinciale Bovini di Razza piemontese, alla 19ª edizione, e della 52ª Mostra provinciale Bovini di Razza frisona. Un appuntamento storico e sentito, un momento per addetti al settore e visitatori, una festa dedicata al mondo della zootecnia.

E all’interno di questo importante evento, torna la tradizionale “rudunà”, prologo della salita agli alpeggi degli allevatori del saluzzese e non. Un concerto di campanacci, gli occhi orgogliosi di chi mostra al pubblico il proprio lavoro, l’emozione di chi intorno osserva quella passeggiata così speciale in un bellissimo centro medievale.

Oltre 100 animali, partenza alle 17, un percorso che prevede un anello nelle vie centrali di Saluzzo, partendo dal Foro Boario. Il Foro Boario che per due giorni sarà spazio dove vedere i capi, conoscere il lavoro dei margari e i loro prodotti in occasione della Mostra Provinciale bovini razza piemontesee di razza frisona.

“Dopo anni di grande cambiamento – dichiara il presidente dell’Associazione Regionale Malgari, Massimo Tribolo – ritorna per le vie di Saluzzo un appuntamento consueto con l’orgoglio e la tradizione dei margari. Arema si impegna in questo modo da un lato per dare continuità ad una tradizione che affonda le radici nel tempo, e dall’atro per promuovere le persone e le attività che quotidianamente sostiene nelle problematiche e nelle difficoltà di una categoria il cui lavoro è prima di tutto una grande passione”.

La Rudunà affonda le radici nei tempi antichi, quello di portare a piedi, per lunghe giornate, gli animali dalle stalle della pianura sino agli alpeggi, dove questi trascorreranno la stagione estiva e saranno preparati i profumati e caratteristici formaggi. E, Saluzzo è un borgo di medie dimensioni con 17.000 abitanti che si lascia attraversare dai protagonisti della transumanza.

“Ancora una volta accogliamo l’orgoglio margaro, un momento di festa per la Città e soprattutto la continuità con una tradizione antica. Un evento - spiega l’assessore Francesca Neberti - che Saluzzo ha voluto recuperare e al quale ha voluto dare una casa. La città si fa infatti tappa per i margari che negli spazi del Foro Boario possono riposare una notte, soprattutto, possono fare un'ultima festa di saluto, pronti oramai alla lunga estate in alta montagna. Anche quest’anno la Rudunà al Foro Boario incontra un altro importante momento legato all’allevamento: le mostre provinciali dedicate alla razza piemontese e alla razza frisona”.

La manifestazione è organizzata da Comune di Saluzzo con A.RE.MA Associazione Regionale Margari, in collaborazione con l’associazione Regionale Allevatori del Piemonte e A.N.A.Bo.Ra.PI.(Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Piemontese).

IL PROGRAMMA

19ª MOSTRA PROVINCIALE BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE 52ª MOSTRA PROVINCIALE BOVINI DI RAZZA FRISONA

• VENERDÌ 5 MAGGIO Ore 20.00 Convegno: a cura di ADIALPI, AREMA e ARAP sul tema “Nuovi impegni e nuove opportunità per la zootecnia nella PAC 2023-2027”.

Intervengono: Dott. Gianfranco Latino Responsabile Settori Produzioni Agrarie e Zootecniche della Regione Piemonte, Dott. Angelo Frascarelli presidente ISMEA, Dott.ssa Alice Visconti e Dott.ssa Noemi Garnerone Settore Consulenze A.R.A.P., Dott. Paolo Trucco vicedirettore I.N.O.Q. Modera il dibattito Christopher Dalmasso, presidente dei giovani allevatori Razza Piemontese

Ore 21.30 Buffet

• SABATO 6 MAGGIO Ore 9.30 Inaugurazione della mostra e apertura dell’area espositiva riservata alle ditte operanti nel settore zootecnico

Ore 9.45 e 14.00 Valutazioni morfologiche dei bovini di razza Piemontese

Ore 14.00 Arrivo delle mandrie presso il campo di Marte. Sfileranno per le vie della città di Saluzzo

Ore 17.00 Rudunà: sfilata nelle vie cittadine dei bovini organizzata da A.RE.MA. in collaborazione con i margari

Ore 18.00 Valutazioni morfologiche manze e vacche bovini di Razza Frisona

Ore 20.30 “Serata SUNSET COW PARADE” Finale razza Frisona

Ore 21.00 Cena aperta a tutti (piatti con carne e formaggi della Razza Piemontese e Frisona) Ore 21.15 MUSICA e BALLI con DJ Sarà attivo il servizio Bar birra artigianale e vini locali Ore 24.00 Chiusura della manifestazione

• DOMENICA 7 MAGGIO

Ore 9.00 Finali delle manze e dei torelli di Razza Piemontese

Ore 10.30 Junior Show giovani allevatori a confronto

Ore 11.30 Finale dei tori e delle vacche di Razza Piemontese

Ore 12.00 Proclamazione e Sfilata dei campioni di razza Piemontese e della Razza Frisona

Ore 13.00 Pranzo allevatori e visitatori, seguirà premiazione dei migliori allevatori espositori e degli allevatori partecipanti alla Rudunà

Ore 15.00 Sfilata e Presentazione dei bovini di razza Piemontese e Frisona

Ore 16.00 Rientro delle mandrie alle proprie cascine

Ore 17.00 Chiusura della mostra