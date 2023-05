A Sanfront una tre giorni di festa organizzata dalla proloco

La tre giorni organizzata dalla Pro Loco avrà ufficialmente inizio venerdì 5 maggio presso la Confraternita di Sanfront alle 21.00 con la presentazione del libro “Grato del mio destino” di Enrico Cabianca.

Nel corso della serata ci sarà l’intervento musicale del Cello lab ensemble in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica.



I festeggiamenti continueranno sabato 6 maggio dalle 20 con street food e birra e a seguire Dj set FEDE GONE music e cocktail bar presso l’ala comunale.



Gran finale della manifestazione la domenica alle ore 10.30 Santa Messa con la consueta processione per onorare il Santo patrono del paese ed a seguire la prima edizione di “Mangiuma suta l’ala” accompagnati da canti popolari con i gruppi “J’ amis del cher” e “Voci di montagna”.

Nel corso della manifestazione non mancheranno intrattenimenti per i più piccoli.

Il menù del pranzo prevede la prenotazione obbligatoria entro domani 1 maggio con caparra di 10.00 euro presso

Negozio Jetstyle Tabaccheria da Cele

Nada 3333255754 Enrica 3807324917