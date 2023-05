Al Festival culturale Funamboli di Mondovì ospiti Gad Lerner, Vauro e Franco Arminio

Piccolo ma ostinato, così si potrebbe descrivere il festival culturale Funamboli – parole in equilibrio. La kermesse, organizzata dall’associazione Gli Spigolatori di Mondovì, è pronta ad alzare il sipario sull’edizione 2023 presentando la tematica “Raccontare le crisi: clima, società, cultura, linguaggio”.

Il programma, che prevede complessivamente sei incontri frontali e due mostre, prenderà ufficialmente il via domenica 21 maggio con l’inaugurazione dell’esposizione “Crescere in Mozambico”, tratta dall’omonimo fumetto di BeccoGiallo. Gli eventi sono stati organizzati con il contributo fondamentale del direttore artistico di quest’anno, il giornalista e maestro Alex Corlazzoli, e saranno spalmati in diversi punti della città, così da unire le frazioni e il concentrico e trasformando Funamboli in un piccolo esperimento di festival diffuso sul territorio del capoluogo del monregalese.

“Raccontare le crisi” porterà a Mondovì ospiti di caratura nazionale quali Vauro Senesi, Franco Arminio e Gad Lerner, per citarne solo alcuni, e permetterà al pubblico di approfondire alcuni aspetti di stringente attualità attraverso gli interventi e le testimonianze degli esperti.

“Funamboli è un festival che parte dai libri e che, dalla lettura e dalla letteratura, arriva a parlare di linguaggio in senso ampio, per questo è stato scelto il pay off “parole in equilibrio” – commenta la presidente de Gli Spigolatori, la professoressa Giuliana Bagnasco. – “I funamboli sono gli equilibristi della parola e quest’anno possiamo fregiarci di avere con noi degli equilibristi illustri, che hanno fatto grandi la “parola” e le parole. Il primo appuntamento, con l’illustratore Vauro Senesi, sarà dedicato al decimo anniversario della scomparsa di don Gallo, per dimostrare che la parola può anche essere medicina dell’anima.”

“Quando abbiamo lanciato la prima edizione, nell’autunno 2020, non avremmo mai pensato di arrivare a questo risultato, a collaborare con un giornalista conosciuto e stimato in tutta Italia e a portare a Mondovì ospiti di questa levatura” – prosegue la direttrice dell’associazione, Valentina Sandrone. – “E’ sicuramente un sogno che si avvera e non vediamo l’ora di entrare nel vivo della programmazione. La tematica di quest’anno si sgancia dalla pura letteratura, che invece ci aveva caratterizzati nelle edizioni precedenti, e partendo dalla parola cercheremo di affrontare le problematiche della società in cui viviamo. La speranza per i prossimi anni è quella di fare ancora di più e ancora meglio, ma nel frattempo ci godiamo il momento.”

Per maggiori informazioni: https://www.festivalfunamboli.it/