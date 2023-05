Il Teatro del Marchesato conclude la stagione teatrale con lo spettacolo "Tutto èer bene"

Il Teatro del Marchesato conclude la sua stagione teatrale con una commedia delicata e raffinata che nasce dalla grande penna di Luigi Pirandello, “Tutto per bene” con la regia di Ugo Rizzato.

Lo spettacolo sarà in scena venerdì 5 e sabato 6 maggio, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio, venerdì 19 e sabato 20 maggio sempre alle ore 21 presso il Teatro del Marchesato di Saluzzo.



La storia ruota intorno alla figura di un uomo – Martino Lori – che scopre che per tutta una vita è stato costretto a recitare una parte, senza esserne consapevole. Egli, dopo la morte della moglie, non sembra riprendersi dal lutto e acconsente che la figlia Palma venga cresciuta dall’amico e collega, l’onorevole Salvo Manfroni. Raggiunta la maggiore età Palma si sposerà e abbandonerà il padre, verso cui nutre un profondo disprezzo.



Il suo sentimento nasce dalla convinzione, come per tutti del resto, che questi sappia la scomoda verità sulla sua famiglia, ma per interesse e convenienza finga di non sapere che la moglie morta era adultera e che reciti la commedia di recarsi ogni giorno alla sua tomba. Il loro rapporto teso arriverà al punto che verrà a galla una terribile verità, che verrà rivelata nel più crudele dei modi e cambierà drasticamente le vite di tutti.



Il costo del biglietto è 8 euro intero e 5 euro ridotto per gli under 18. Per prenotazioni contattare il numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio WhatsApp.

