Festa per l'inaugurazione del nuovo polo scolastico a Roata Chiusani

Inizierà con il taglio del nastro e la presentazione del nuovo logo della scuola, la grande festa di inaugurazione del nuovo Polo Scolastico di Roata Chiusani il giorno 6 maggio alle ore 10,30 in piazza Cardinal Pellegrino 5.

La Scuola dell’Infanzia M. Macesi di Roata Chiusani, scuola paritaria aderente

alla F.I.S.M. di Cuneo, che già ospita 55 bambini della fascia 3-6 anni, ha voluto decollare non solo progettando un nuovo micro nido per bambini dai 6 mesi ai 3 anni (ospita 6 bambini), ma anche ampliando gli spazi dedicati alla sezione primavera (2-3 anni con 20 bambini) e rinnovando quelli messi a disposizione per il servizio di doposcuola (7-14 anni, con 65 iscritti) che ospitano nella fase pomeridiana alunni delle elementari di Roata Chiusani e delle medie di Centallo con il servizio pasto ed

assistenza compiti.

In tale occasione verranno ringraziati ufficialmente i cofinanziatori dei progetti (il

Comune di Centallo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano), tutti i professionisti che hanno realizzato i lavori, i volontari che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa e sarà possibile visitare gli spazi e dialogare con le educatrici e maestre del polo scolastico. I frequentanti hanno preparato una sorpresa appositamente per l’evento ed il Parroco Don Giobergia concluderà con la

benedizione dei locali. L’inaugurazione rappresenta un buon momento per omaggiare la passione e l’impegno di chi ogni giorno lavora al servizio dei bambini della comunità centallese e dei paesi limitrofi.