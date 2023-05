Notte nazionale del liceo classico: al Bodoni di Saluzzo serata ispirata al mondo antico

Anche quest’anno il Liceo Bodoni di Saluzzo partecipa alla IX edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si celebrerà venerdì 05 maggio 2023 in più di 300 licei classici italiani e 9 licei stranieri.

Nata per dimostrare che il curricolo del classico, nonostante tutti gli attacchi subiti negli anni, era ancora pieno di vitalità ed era popolato da studenti motivati, ricchi di grandi talenti e con abilità e competenze che oltrepassavano di gran lunga quelle richieste a scuola, la Notte Nazionale del Liceo Classico ha contribuito in maniera rilevante a focalizzare l’attenzione su quello che è il fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano. Il 5 maggio alle 18 i licei classici aderenti apriranno le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica.

Al Liceo Bodoni, nella sede di via della Chiesa, dalle 18 alle 21:30, gli studenti saranno protagonisti di letture, drammatizzazioni, momenti musicali, degustazioni a tema ispirate al mondo antico. Verrà inoltre proiettato un video, realizzato dagli studenti in collaborazione con la cantautrice Simona Severini grazie al contributo di Bene Banca, e sarà presentato il volume “Sguardi sulla bellezza”, che raccoglie le attività progettuali del liceo classico svolte negli ultimi anni e realizzate con il sostegno della Fondazione CRC all’interno del Bando Educazione alla bellezza.