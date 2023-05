Premiazione per 130 donatori di sangue e grande festa del Gasm a Rifreddo

Il presidente del Gasm Beppe Audisio (quarto in alto da sinistra) con Edi Tomatis Capogruppo Gasm di Rifreddo, il vice presidente Angelo Allasia (primo da sinistra in piedi) e alcuni membri del direttivo del Gruppo donatori autonomi sangue Mombracco

Domani, lunedì 1° maggio il paese di Rifreddo, accoglierà l’annuale festa dei donatori di sangue del Gasm (Gruppo donatori autonomi sangue Mombracco).

I soci sono oggi più di 2500, di cui 108 entrati a far parte del Gasm nel corso del 2022, e provengono da oltre 31 Comuni del Cuneese, ma anche della Provincia di Torino.

L’associazione, presieduta da 26 anni da Giuseppe Audisio, è stata co-fondata da lui stesso nel 1987 assieme alla compianta dottoressa Milena Garelli di Revello con Giuseppe Bertone di Envie, Gualtiero Galliano di Rifreddo, al segretario Renzo Buoni e al tesoriere Aldo Giraudo che ancora oggi ricoprono lo stesso ruolo nel direttivo.

I primi donatori, 36 anni fa, erano 242 e provenivano dai paesi della valle Po: Envie, Revello e Rifreddo situati alle pendici del Mombracco, da qui è nato il nome dell’associazione dei donatori autonomi del sangue.

Proprio Rifreddo, dove domani 1° maggio, si terrà la festa annuale del Gasm, è tra i paesi con gli abitanti più “virtuosi” nella donazione di sangue infatti, su una popolazione di circa mille abitanti ha 71 donatori.

Beppe Audisio è l’anima del Gasm, che presiede da cinque mandati: “Sono orgoglioso di essere il presidente del Gasm da 26 anni e ringrazio tutti coloro che hanno riposto in me la fiducia. Siamo più di 2500 soci.

Tengo a precisare – afferma Audisio – che la nostra associazione non è a fini di lucro, come decretato nello statuto, non possiamo avere rimborsi spese. Le entrate provengono dalle donazioni di sangue che gli iscritti al Gasm fanno sia a favore dell’Asl che della Banca del Sangue. Riceviamo 22 euro per la donazione di sangue intero e 24 euro per la plasmaferesi che riguarda la raccolta del solo plasma.



Il ricavato derivante dalle donazioni – tiene a precisare Audisio - viene devoluto in beneficenza a persone bisognose del territorio o a enti incaricati di farlo.

In 35 anni di attività abbiamo raccolto 128 mila euro che abbiamo donato alle persone che ne avevano necessità del territorio.

Nel 2022 con la nostra associazione abbiamo superato le 1800 donazioni.

La Regione Piemonte in questo periodo necessita di sangue. Le donazioni sono scese vertiginosamente anche in seguito ai due anni di pandemia da Covid.

Il Gasm sta andando controcorrente, rispetto alla situazione regionale, perché abbiamo avuto un incremento dell’8 per cento delle donazioni grazie ai nostri volontari distribuiti in 31 Comuni. Questo per noi è un grande stimolo a continuare a donare per aiutare il prossimo.

Dal 1994 – sostiene Audisio – con il nostro gruppo Gasm, e altre 9 associazioni autonome di donatori di sangue, siamo fondatori e facciamo parte del Consorzio amici della banca del sangue (Cabs) che accoglie 7600 donatori del Piemonte”.

Essendo il Gasm il gruppo con il numero più alto di iscritti Beppe Audisio è stato nominato presidente del Consorzio Cabs.

La nostra festa di domani a Rifreddo, come tutte le precedenti,è per ringraziare tutti i donatori di sangue ed in particolare i 130 tra i 2500 iscritti del Gasm ai quali saranno consegnati i riconoscimenti a partire dalla Croce d’oro per le 100 donazioni effettuate.

Il sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo: “La nostra Amministrazione comunale è contenta di ospitare, dopo una decina di anni, la giornata di festa dedicata ai donatori di sangue del Gasm.

Da un lato perché rappresenta una delle realtà più importanti del volontariato nella nostra zona e dall’altro perché chi fa del bene è sempre benvoluto a Rifreddo.

Speriamo che si possa svolgere una bella festa con tutto il programma previsto nel nostro paese”.

I RICONOSCIMENTI CHE SARANNO CONSEGNATI DOMANI

La Croce d'oro (100 donazioni) va a Croce Sabina, Garzino Mauro, Raber Adelki.

La terza medaglia d'oro (80 donazioni) va a Barra Mirella, Lomello Enrico.

La seconda medaglia d’oro (60 donazioni): Bori Enrico, Franco Sergio, Lantermino Mario, Mairone Maria Grazia, Pagge Bruno, Risso Morgan.

Prima medaglia d’oro (35 donazioni): Maurizio Allio, Livio Angaramo, Giovanni Arnaudo, Davide Audisio, Giorgio Audisio, Mauro Barbero, Vincenzo Barbero, Fabio Berardo, Gianfranco Camosso, Mirella Crosetti , Andrea Ferrando, Fabrizio Lammardo, Gerry Lorenzati, Massimo Miretti 1976, Roberto Miretti, Pieraldo Moine, Gianni Paschetta, Mario Peirone, Valter Pennicino, Giuliana Gianbonino.

Saranno inoltre consegnate: la medaglia d’argento (per le 18 donazioni) a 27 donatori; medaglia di bronzo (per le 12 donazioni) a 29 donatori, e diplomi di benemerenza (per le 6 donazioni) a 40 donatori.

IL PROGRAMMA PREVEDE

Alle ore 9 il ritrovo dei donatori in piazza della Vittoria a Rifreddo.

Alle 9,30 deposizione di corona di alloro al Monumento ai caduti in piazza della Vittoria.

Alle 9,45 sfilata per le vie cittadine con accompagnamento della banda musicale di Revello.

Alle 10 la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti e i discorsi ufficiali da parte delle autorità presenti.

Alle 11,15 la partecipazione alla messa nella chiesa parrocchiale Maria Regina di Rifreddo.

Alle 13 il pranzo sociale al Palatorre di Torre San Giorgio (in piazza Cravero 1) preparato dal catering del Cabaret sull’aia.