Bra, tutto pronto per la “Cena aspettando il Giro d’Italia” con i campioni delle due ruote

Non avete organizzato nulla per la serata di sabato 13 maggio? E che problema c’è! Lasciamo volentieri il divano di casa e andiamo a goderci un appuntamento al Movicentro di Bra (piazza Caduti di Nassiriya), dove alle ore 20 sarà servita la “Cena aspettando il Giro d’Italia”, organizzata dall’associazione AbBRAcciAMO, in collaborazione con la città di Bra ed il Cnos-Fap di Bra.

Un evento pennellato per gli amanti della due ruote, grazie alla presenza di ospiti del ciclismo, ma perfetto anche per chi si vuole semplicemente gustare un’uscita con gli amici, assaporare cibo di qualità e ascoltare la buona musica di Bra on the rock.

Fatte le dovute presentazioni, vogliamo scoprire il menù? Sì che vogliamo, quindi vamos! Affettati della tradizione; vitello tonnato; tortino di verdure con fonduta; lasagne di primavera; spezzatino di salsiccia di Bra su letto croccante di patate; dolce del campione; acqua e vino compresi, al prezzo di 27 euro. Partecipare fa bene al palato e pure al cuore, visto che il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Sportiamo - Bra.