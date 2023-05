ANDUMA – Alessandro Marino

L’aspetto della vita che più lo appassiona da sempre e gli dà motivo d’orgoglio è costruire qualcosa che inizialmente si crea solo nella sua mente e che dal nulla prende forma, per poi vederlo realizzato con successo. La sua più grande paura, non riuscire a dare il meglio di sé stesso, aspetto forse tra i più onorevoli del suo essere. Non un caso dunque che sia nato in una famiglia di falegnami di cui ad oggi conduce egregiamente l’azienda.

Non un caso sicuramente, che si ritrovi anche, dopo una vita intera dedicata con umiltà, sacrificio ed enorme passione al suo sport del cuore, la pallavolo, a veder nascere e a portare avanti nel ruolo di socio delegato del settore giovanile uno dei progetti più innovativi e rivoluzionari che si sia visto ad oggi nello scenario sportivo della pallavolo a livello nazionale, ideato dal presidente della società cuneese Gabriele Costamagna e presentato lo scorso venerdì 28 maggio presso la Fondazione CRC di Cuneo: FIÖI.

(video presentazione progetto - https://www.youtube.com/watch?v=dEVOLdEqRfY)

Stiamo parlando di Alessandro Marino, titolare dell’azienda G.M.G. Falegnameria dal 2012 con cui è sponsor della squadra dal 2018, e socio del Cuneo Volley delegato al settore giovanile dal 2020 per volere e suggerimento di Daniele Verniaghi, noto pallavolista della serie A1 e componente della BreBanca Lannutti Cuneo negli anni d’oro della nostra squadra, Team Manager e responsabile del settore giovanile della società dal 2009, anno in cui il giocatore entrò a far parte dello staff della squadra piemontese.

Quando e come nasce la G.M.G. Falegnameria? E in che modo è entrato a farne parte?

La nostra azienda familiare nasce nel 1982 a Tetti Pontebedale, una piccola frazione di Dronero (CN) in Valle Maira come piccolo laboratorio artigiano per volere di mio zio, Giancarlo Marino, ai tempi già falegname da 14 anni, e mio padre, Giorgio Marino. Sono sempre stati dei maniaci del dettaglio e la nostra azienda si è contraddistinta nel tempo per l’unicità dei suoi manufatti di piccole produzioni di altissima qualità e fattura. La peculiarità delle nostre creazioni ancora oggi nasce dunque da una tradizione antica.

Con il passare del tempo sono riusciti a creare una solida falegnameria artigianale in grado di soddisfare una realtà in continua evoluzione, facendo di qualità, materie prime eccezionali e lavorazioni uniche nel loro genere i loro punti di forza. La nostra falegnameria è poi cresciuta esponenzialmente nel tempo grazie ai continui e mirati investimenti in macchinari tecnologici volti all’innovazione del nostro settore, e grazie al consueto e costante aggiornamento e approfondimento culturale per cui abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo. Abbiamo così raggiunto il tanto atteso traguardo d’ottenimento del marchio di “Eccellenza Artigiana”. Sono subentrato in azienda nel 1996 come operaio, ma già da bambino aiutavo mio padre ogni qual volta fosse possibile farlo, per me letteralmente una scuola di vita. Ho rilevato le quote di mio padre nel 2012, e dal 2020, anno in cui anche mio zio è andato in pensione, sono rimasto l’unico socio. Ad oggi abbiamo 8 collaboratori tra dipendenti e liberi professionisti.

Quale sarà il futuro dell’azienda?

Fin dalle origini il nostro obiettivo fondamentale è stato creare opere uniche e qualitativamente superiori. I fondatori della G.M.G. credevano, come me, che la casa fosse il luogo in cui trovare rifugio con la propria famiglia, per noi vera ed unica fonte di serenità da cui si determina tutto il resto. Costruire la nostra casa con infissi e porte di eccellente qualità è quindi un dovere per creare questa sicura accoglienza. È sempre stato e sarà per noi un dovere dunque offrire ad ogni nostro cliente la miglior qualità possibile e le migliori lavorazioni frutto di anni ed anni di storia, ricerca e qualità d’esperienza e di lavoro. Ad oggi devo avere la capacità e la responsabilità di portare avanti la nostra azienda seguendo, com’è sempre stato, questi principi fondamentali, senza cedere a compromessi in un mondo sempre più esigente e veloce, per me unica vera chiave per un successo concreto e duraturo.

Quando e come nasce invece la sua passione per la pallavolo e che valore ha per lei lo sport nella vita di un individuo?

Ho iniziato a giocare a pallavolo alla tenera età di 6 anni, continuando fino ai 18, avendo nel frattempo la fortuna di partecipare con la mia squadra prima ai campionati nazionali studenteschi nel 1993 in cui ci siamo aggiudicati il titolo di Campioni d’Italia, e nel 1994 ai campionati mondiali a Parigi per ben 10 giorni consecutivi, una gara a cui parteciparono 24 nazioni, in cui ci aggiudicammo il decimo posto. Inutile dire quanto queste esperienze siano state strabilianti e formative per il mio carattere. Ai miei tempi i giocatori di pallavolo del Cuneo entravano nelle scuole locali con il fine di far conoscere e appassionare i ragazzi a questo sport, ricordo ancora con emozione il passaggio dell’allora capitano Giorgio Salomone nella nostra palestra scolastica.

Questo un enorme valore aggiunto per la nostra provincia, obiettivo a cui vogliamo tornare con il progetto FIÖI e con la nuova società. Credo che lo sport sia un elemento formativo essenziale per un individuo, t’insegna ad affrontare le sfide con spirito e serenità, imparando dalle sconfitte e crescendo con l’obiettivo di guardare sempre avanti per raggiungere nuove vittorie e traguardi, aspetto fondamentale anche nella vita quotidiana. Anche i miei figli praticano ad oggi questo sport per loro scelta.

Andrea ha 18 anni e gioca nell’Under 19 in serie C, mentre Fabrizio ha 16 anni e gioca nell’Under 17 in serie D.

Ricopre ad oggi un ruolo d’indubbia rilevanza all’interno della società. Cosa implica nella sua vita tutto questo?

Sicuramente tanto sacrificio, sono in palestra praticamente tutte le sere e in trasferta tutti i week end per seguire tutte le squadre del settore giovanile, anche se sacrificio non credo sia il termine più adatto. Per me è semplicemente passione. Stare con i giovani mi aiuta a rimanere sempre bambino e a non abbandonare mai questa parte di me, aspetto che ritengo essenziale per mantenere uno stile di vita sereno ed equilibrato.

Sono poi un uomo estremamente fortunato perché non solo i miei figli hanno scelto di praticare questo sport, permettendomi così di accompagnarli in ogni loro passo senza dover rinunciare a seguire la loro crescita, ma anche mia moglie, Elena Franco, mi aiuta ed accompagna in ogni trasferta e necessità, essendo a sua volta un punto di riferimento per i ragazzi delle squadre del settore giovanile. La mia famiglia è da sempre la mia forza più grande e senza il loro costante appoggio non potrei fare tutto questo né lo farei.

È appena stato presentato l’incredibile progetto di ANDUMA FIÖI. In cosa consiste e quali sono le aspettative sul suo sviluppo nel nostro territorio?



Il nostro obiettivo principale è quello di far tornare il settore giovanile ad essere il cuore della società creando un college di livello nazionale in cui i ragazzi appassionati di questo sport potranno formarsi ad un livello d’eccellenza. Lo scopo principale di questo college sarà quello di creare un polo multifunzionale in cui i giovani potranno formarsi non solo a livello sportivo in ambito pallavolistico, ma anche a livello personale e culturale, potendo sia frequentare la scuola statale che un percorso di scuola privata, aspetto che rimane a loro scelta in cui verrà garantito in entrambi i casi un percorso sportivo dedicato, in maniera tale che, se non dovessero o volessero poi diventare dei giocatori professionisti, saranno comunque formati ed in grado di affrontare il mondo del lavoro con un altro spirito e con le qualità e capacità necessarie per farlo, aspetto che ad oggi poche scuole e realtà sportive ti danno. Non si parla dunque solo di sport, ed è questo l’aspetto più innovativo di questo progetto. Sarà dunque un centro di formazione a 360° a cui avranno accesso, per iniziare, un massimo di quindici studenti.

Credo fermamente che noi imprenditori abbiamo l’obbligo morale di agevolare ed aiutare i giovani ad emergere, ed è questo il fattore comune che unisce ad oggi tutti i soci del Cuneo Volley che hanno partecipato equamente alla messa in opera del progetto stesso. Sono a dir poco onorato di poter partecipare a questo progetto in veste di socio delegato del settore giovanile e spero che a breve la nostra città si possa identificare in questa squadra e in questa realtà riconoscendola come un vero e proprio valore aggiunto del nostro territorio, com’è stato per molti anni in passato.