Volley Savigliano: domenica 11 giugno la grande festa per il cinquantenario

È tutto pronto in casa Volley Savigliano per i festeggiamenti relativi ai 50 anni di vita del sodalizio biancoblu, la cui ricorrenza è proprio in questo 2023.

Il momento clou delle celebrazioni per il cinquantenario è previsto per domenica 11 giugno, quando andrà in scena il pranzo ufficiale, presso il Ristorante Con.te – Pizza & restaurant di Savigliano, in Strada Santa Rosalia 12.

L’evento è aperto a tutti coloro che sono in qualche modo entrati in contatto con il mondo del Volley Savigliano negli ultimi 50 anni: ex giocatori e dirigenti con i loro famigliari, addetti ai lavori, saviglianesi o semplici appassionati, che sentono una certa vicinanza con i colori biancoblu.

Nel corso della giornata, non mancheranno le sorprese, all’insegna della festa e del ricordo di questi cinque decenni di successi e sana sportività, culminati nella partecipazione ai playoff della Serie A3 Credem Banca del Monge-Gerbaudo Savigliano, proprio nella stagione appena terminata.

L’appuntamento, quindi, è per l’11 giugno, dalle ore 12, presso il Ristorante Con.te – Pizza & Restaurant, in Strada Santa Rosalia 12, a Savigliano. Il costo del pranzo è di 35 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini. Le prenotazioni e il ritiro biglietto si potranno effettuare presso la Ferramenta Ci.Erre di Via Novellis 62, a Savigliano (orari: 7.30-12.30 / 14.30-19.00), entro il 5 giugno.

A fare da contorno alla festa, la società ha pensato di allestire un’esposizione con maglie e cimeli che raccontano la storia del Volley Savigliano. Pertanto, l’invito è per tutti coloro che ne posseggano e che abbiano piacere di “prestarli” per l’evento, di consegnarli, sempre presso la Ferramenta Ci.Erre, nelle prossime settimane.

Dulcis in fundo, ecco la prima sorpresa: al momento dell’iscrizione, tutti i partecipanti verranno omaggiati con la maglietta celebrativa “50 anni di emozioni e passione” che il Volley Savigliano ha realizzato per l’importante ricorrenza societaria.

“La pallavolo a Savigliano è innanzitutto sinonimo di convivialità, amicizia e voglia di stare insieme. Ecco perché abbiamo pensato che non ci fosse modo migliore per celebrare i nostri primi 50 anni di vita che con un pranzo sociale, occasione per sedere attorno a un tavolo tutti coloro che rappresentano o hanno rappresentato l’anima del Volley Savigliano: vecchie glorie e giocatori di oggi, che in campo lo hanno reso grande; dirigenti di ieri e di oggi, senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile; appassionati e simpatizzanti, che rappresentano il vero cuore pulsante di questa fantastica avventura. Li aspettiamo tutti, per un momento che non dimenticheremo!” – spiega il presidente biancoblu Guido Rosso.