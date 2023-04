Supermoto - Thomas Chareyre si aggiudica il GP del Piemonte

Busca, 29-30 aprile. La pioggia tanto attesa è arrivata, peccato che abbia deciso di farlo nel giorno del Gran Premio del Piemonte di Supermoto, prima prova del Campionato Mondiale di specialità, in programma sul Circuito Internazionale di Busca.

Dopo le prime lievi avvisaglie del sabato pomeriggio, in cui Thomas Chareyre ha fatto sua la manche della Metzeler Superpole davanti ai tedeschi Marc Reiner Schmidt e Markus Class, tra un contorno di qualifiche per i giovanissimi piloti della SM Junior e per quelli dell’Europeo S4, categoria nella quale non sono previsti i salti, oltre alla last chanche, che ha stabilito i nomi degli ultimi piloti ammessi al via del GP della classe S1.

La domenica mattina sveglia sotto la pioggia, che ha costretto i meccanici ad un laborioso lavoro di ricerca del miglior assetto per le moto, scese in pista con pneumatici da pioggia. Nonostante il maltempo, molti sono stati gli appassionati che hanno affollato le tribune della pista buschese.

Dopo i warm up svoltisi ad inizio della mattinata, hanno preso il via le gare vere e proprie che, a causa dell’asfalto scivoloso, hanno causato parecchie scivolate, seppure di poco conto. Nella SM Junior 85 cc. Andrea Benvenuti (KTM) si è imposto in entrambe le manche precedendo Nathan Terraneo (KTM) ed il ceco Matej Kokes (Husqvarna) mentre nella SM Junior 65 cc. il francese Micah Fatna (KTM) ha preceduto l’unico altro contendente, il tedesco Lorenz Bang (KTM).

L’italiano Kevin Vandi (TM - L30 Racing TM Factory) ha preceduto due volte gli spagnoli Alex Ruiz Jimenez (TM - L30 Racing TM Factory) e Francisco Gomez Requena (Husqvarna), che si sono scambiati nelle due manche la seconda e la terza posizione, aggiudicandosi la classe S4 dell’Europeo. Il portacolori del Moto Club Busca Alex Sciorsi (Honda - Red Moto Gazza Racing) ha chiuso in quarta posizione, davanti a Lorenzo Papalini (TM - L30 Racing TM Factory).

Strapotere TM anche nella categoria più importante la S1 GP, che ha visto nella Fast Race il francese Thomas Chareyre (TM - TC4R1 Racing Team) perdere il comando nell’ultimo giro a favore del tedesco Marc Reiner Schmidt (TM - L30 Racing TM Factory) a causa di un piccolo errore, rifacendosi però nella Super Final, che lo ha visto tagliare per primo il traguardo aggiudicandosi il GP del Piemonte, vanamente inseguito dal tedesco e dal compagno di squadra Steve Bonnal (TM - TC4R1 Racing Team), tre volte terzo, che si è pure aggiudicato la classifica riservata ai rookies. Quarto si è classificato l’austriaco Lukas Hollbaker (KTM - MTR Racing), seguito dal primo italiano, il veneto Elia Sammartin (TM - L30 Racing TM Factory).

Al termine delle singole gare si sono svolte le premiazioni, che hanno visto salire sul palco il consigliere regionale Francesco Graglia e gli amministratori del Comune di Busca Maria Chiara Giusiano, Ezio donadio e Diego Bressi, per la consegna dei premi.