UNVS: Giochi Sportivi Studenteschi ed Assemblea Soci Veterani Sportivi

In data 17 e 21 aprile 2023 sono state disputate, a Cuneo, le finali provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di pallavolo per le categorie allievi/e e cadetti/e.

La sezione Luigi Pellin di Cuneo dell’Unione Nazionali Veterani dello Sport ha fornito assistenza e collaborazione alla manifestazione, garantendo il coordinamento degli Arbitri, in accordo con la Federazione di Pallavolo cuneese.

Il vice presidente Giovanni Aime è stato presente per l’intera manifestazione, mentre il presidente Guido Cometto ha partecipato alle premiazioni.

Viene così suggellata una sinergia con il Coordinamento Scolastico Provinciale di Educazione Motoria Fisica Sportiva, nell’ottica di una futura collaborazione per le rispettive attività.

Sabato 22 aprile la sezione Luigi Pellin di Cuneo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport ha celebrato l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci.

Oltre il 50% degli aventi diritti al voto si sono ritrovati presso l’Hotel Tresetoiles di Entracque, per confrontarsi sull’attività svolta nel 2022 e programmare quella per l’anno in corso.

Dopo un momento di raccoglimento in memoria dei soci defunti, è stata proposta agli intervenuti la visione di alcuni filmati riguardanti il “Progetto Kenya”, che nel 2020 era stato attuato per aiutare i bambini orfani di Sabasaba Gongoni in Kenya, tramite l’Olus Sabasaba Welfare Group, illustrati e commentati dai coniugi Cometto Aldo e Tonello Anna Maria (responsabili di Sabasaba).

Al termine della riunione, prima del pranzo sociale, una gradita sorpresa per i partecipanti. E’ passata a salutare, con appesa al collo l’ultima medaglia vinta ai mondiali giovanili di Biathlon, la diciasettenne Carlotta Gautero.

I presenti hanno accolto con calore ed emozione il saluto della giovanissima campionessa.