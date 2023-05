A Villanova Mondovì il ritrovo delle infermiere volontarie della Croce Rosse Italiana

Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, provenienti dagli ispettorati di Alba, Cuneo e Mondovì si sono ritrovate come ogni anno per vivere insieme un momento di aggregazione, condivisione e riflessione e per rivolgersi alla loro Santa patrona Caterina da Siena quale modello di spiritualità, al fine di poter operare e agire sempre nel segno della gratuità vera.



Alla messa solenne nella celebrata nella Chiesa di Santa Caterina a Villanova Mondovì dal cappellano militare monsignor Dionigi Dhò hanno presenziato molte autorità, i presidenti della Croce Rossa Italiana di Cuneo Gianni Enzo Valsania, di Mondovì Maria Consolina Turco, l’ispettrice territoriale delle II.VV. di Cuneo Sorella Maria Maccagno, la vice Ispettrice territoriale delle II.VV. di Alba Sorella Rosanna Poppa assieme a una folta rappresentanza delle istituzioni civili e militari. A ricevere i partecipanti alla celebrazione, le Sorelle dell’Ispettorato di Mondovì, con l’ispettrice Sorella Anna Maria Scarciglia.



Prima della funzione religiosa è stata effettuata una visita guidata nella Chiesa ex-parrocchiale di Santa Caterina che ha origini molto antiche con affreschi quattrocenteschi che si snodano lungo le pareti delle due navate e nel presbiterio.