Torna la pioggia: nelle ultime 24 ore quasi 140 mm su Lurisia

È tornata finalmente la pioggia, su tutta la Granda: nelle ultime 24 ore, secondo i dati raccolti dalle centraline dell’Arpa Piemonte, i rovesci più significativi si sono registrati nelle stazioni di Roccaforte Mondovì, Pradeboni, Boves, Cuneo Cascina Vecchia, dove i millimetri riversatisi al suolo oscillano tra i 100 e 150 millimetri. Segue a ruota la stazione di Robilante e, spostandosi verso il Torinese, quelle di Paesana e Barge, con livelli pluviometrici compresi tra gli 80 e i 100 millimetri.

In generale, l’acqua è tornata a bagnare l’intera provincia di Cuneo, con previsioni di rovesci temporaleschi per tutta la mattinata odierna: il meteo dovrebbe migliorare nel pomeriggio, anche se per il ritorno del sereno occorrerà attendere la giornata di domani, martedì 2 maggio.

Gli accumuli complessivi variano tra i 20 e i 60 mm in pianura, con Langhe e Roero leggermente al di sotto, e l’Arco Alpino al di sopra di questi numeri. Permane l’allerta gialla emessa dalla Regione, con eventuali allagamenti localizzati sul territorio, tanto per la Valle Tanaro quanto per la Pianura Cuneese.