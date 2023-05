Maltempo sulla Granda, i disagi maggiori nelle Valli Ellero e Pesio: chiusa la SP5

Il giorno dopo le piogge battenti che hanno colpito la Granda, il presidente della Provincia Luca Robaldo fa il punto della situazione.

"La parte più colpita è stata certamente quella della Valle Ellero e della Valle Pesio, con accumuli oltre i 100 mm, che sono decisamente importanti. A Chiusa Pesio siamo intervenuti sulla Strada provinciale 5 con i nostri mezzi, caporeparto e capocantoniere e con i mezzi della ditta Ferraris che segue quella zona, con un merlo e una benna. Voglio ringraziare della collaborazione e della segnalazione il Comune di Chiusa Pesio e la loro Protezione civile, perché sono intervenuti prontamente. La strada resterà chiusa fino a fine serata e e poi verrà fatta la valutazione per un'eventuale riapertura".

Conferma il sindaco di Chiusa Pesio, Claudio Baudino: "La situazione è ora sotto controllo, ma la SP5 resterà chiusa perché la ditta incaricata sta pulendo la strada. Oggi vigileremo e domani ultimeremo la conta dei danni, che sta già impegnando i volontari di Protezione civile e AIB, al lavoro anche per la sistemazione dell'area".

Per quanto riguarda invece le altre zone, ci sono stati alcuni smottamenti e alcune piccole cadute di massi nel Comune di Valdieri: "Anche qui siamo intervenuti insieme al Comune di Valdieri, che prontamente con i suoi uomini e la propria Protezione civile ha bloccato la strada e tolto i massi - aggiunge Robaldo -. Poi siamo intervenuti noi come Provincia, successivamente, per la verifica di sicurezza. Diciamo che le previsioni si sono confermate, nel senso che ciò che aveva detto Arpa fin da sabato con i bollettini si è poi verificato: gli accumuli d’acqua sono stati veramente importanti. Certamente la zona più colpita è quella della Valle Ellero, della Valle Pesio e in parte anche il Nord-Ovest della provincia di Cuneo che ha avuto discreti accumuli. Tutti i nostri capi reparto e i nostri capi cantonieri sono sul pezzo sui quattro reparti, in modo particolare ovviamente Cuneo e Mondovì, che sono i reparti più colpiti".