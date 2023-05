Il mercato nazionale rumeno di NFT: che impatto avrà sul futuro delle criptovalute come Big Eyes Coin?

Il mercato delle criptovalute ha fatto molta strada dal 2009. Quello che una volta era solo un concetto sulla carta, oggi ha rivoluzionato il modo in cui vediamo la finanza. Molti pensavano che si sarebbe trattato di una moda del mercato, eppure la criptovaluta è ora in procinto di diventare mainstream e la valuta del futuro. Alcuni Paesi riconoscono il potenziale delle criptovalute e stanno finalmente aprendo i loro confini per accogliere questi progetti della DeFi.

Sul fronte della NFT, la Romania ha aperto le porte a un mercato NFT che mira a creare un ponte tra il settore pubblico e quello privato. Questo è un passo nella giusta direzione per la Romania e per la più ampia economia delle criptovalute, ma potrebbe avere un impatto anche su monete più recenti come Big Eyes Coin che hanno collezioni di NFT.

Mercato NFT in Romania

L'Istituto nazionale rumeno per la ricerca e lo sviluppo in informatica (ICI di Bucarest) ha lanciato una piattaforma di scambio di token non fungibili (NFT), ICI D|Services. Questa piattaforma istituzionale di NFT mira a creare un collegamento tra istituzioni e utenti del settore pubblico e privato.

La piattaforma consente agli utenti pubblici e istituzionali di coniare, gestire e scambiare NFT e segna uno sviluppo significativo nel settore delle criptovalute in Romania. La piattaforma sarà caratterizzata da cinque collezioni di NFT prodotte in collaborazione con cinque figure rumene di spicco.

In definitiva, questo nuovo progetto provocherà un aumento della cultura innovativa e imprenditoriale, oltre a un'immensa crescita economica.

Uno sguardo veloce a Big Eyes Coin

Big Eyes Coin è una nuova criptovaluta che ha ottenuto risultati fenomenali nella sua prevendita e ha costantemente comunicato il suo vantaggio competitivo, che è più che sufficiente per essere un rivale dei giganti delle monete meme.

Big Eyes Coin mira a fornire la migliore esperienza ai suoi utenti, principalmente attraverso la redditività. Le sue loot box danno agli utenti la possibilità di investire un minimo di 10 dollari per guadagnare premi del valore di un milione di dollari. Inoltre, la collezione di NFT, ospitata su Opensea, offre agli utenti un incentivo a lungo termine; qui possono raccogliere, coniare e scambiare queste monete al momento opportuno.

Inoltre, la moneta ha una grande attrattiva per gli investitori filantropici in quanto si impegna a donare il 5% dei suoi guadagni totali a un progetto di conservazione degli oceani.

Se siete interessati a investire in Big Eyes Coin, la prevendita terminerà il 3 giugno 2023. Partecipate alla prevendita di CatCrew finché dura utilizzando il codice promozionale END300 e ottenete il miglior valore sul vostro investimento al lancio di Big Eyes Coin.

Impatto del mercato ICI NFT sull'industria delle criptovalute e sulle criptovalute come Big Eyes





Con il lancio di ICI D|Services, la Romania entra nel mercato NFT, attualmente dominato da piattaforme come OpenSea, Rarible e Nifty Gateway.

Il lancio della piattaforma istituzionale di NFT in Romania potrebbe dare una spinta all'industria delle criptovalute del Paese, in quanto crea un collegamento tra istituzioni e utenti del settore pubblico e privato. La mossa riflette anche il crescente interesse per gli NFT tra le comunità di criptovalute di tutto il mondo.

Il lancio della piattaforma istituzionale di NFT in Romania potrebbe creare nuove opportunità per i progetti di meme coin come Big Eyes Coin, in quanto fornisce agli utenti un nuovo mercato per acquistare, vendere e scambiare NFT. Soprattutto con gli NFT di Big Eyes Coin ospitati su Opensea , questo nuovo progetto in Romania potrebbe essere essenziale per far sì che Big Eyes Coin riceva la necessaria esposizione internazionale.

Inoltre, Big Eyes Coin avrà l'opportunità di crescere grazie all'esposizione degli NFT, in quanto potrebbe creare una porta d'accesso alle promozioni più ampie offerte dalla piattaforma e consentire a un maggior numero di investitori di acquistare i token.

In conclusione, il lancio di ICI D|Services segna uno sviluppo significativo nel settore delle criptovalute in Romania e potrebbe avere implicazioni di vasta portata per il futuro di nuove criptovalute come Big Eyes Coin. Mentre la stagione dell'alt continua a scaldarsi e sempre più Paesi abbracciano criptovalute e NFT, sarà interessante vedere come si evolverà il mercato e quali progetti emergeranno come vincitori.

