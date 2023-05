La prevendita della moneta Big Eyes si avvicina alla fine, mentre Binance espande lo scambio di liquidità con la coppia SHIB/DOGE

Il conto alla rovescia inizia con la conclusione della prevendita di Big Eyes Coin (BIG) , avvenuta con grande successo nel mese di giugno. È stato un periodo interessante per la moneta e gli investitori attendono l'annuncio della data di lancio. Ma questa non è l'unica notizia che colpisce la scena delle criptovalute.

Binance, il più grande exchange di criptovalute a livello globale, ha aggiunto sette nuovi pool di liquidità, tra cui la tanto attesa coppia SHIB/DOGE, alla sua piattaforma Liquid Swap. Questa mossa dovrebbe portare maggiore esposizione e liquidità alle criptovalute meme come Shiba Inu (SHIB) e Dogecoin (DOGE), attirando così più investitori e trader verso questi asset.

Con le tante cose che accadono nel mondo digitale, vale la pena dare un'occhiata più approfondita alle implicazioni più ampie.

Diventare grandi con Big Eyes Coin

Big Eyes Coin (BIG) terminerà la sua prevendita il 3 giugno, dopo aver raccolto più di 34 milioni di dollari. I creatori della moneta si stanno adoperando per garantirne il trionfo nell'instabile mercato delle criptovalute creando una base solida, destinando il 5% dell'offerta totale a cause benefiche e presentando un bonus del 300% sui gettoni extra per chi acquista ora con il codice END300 .

Inoltre, la moneta sta attualmente ospitando un concorso fino al 30 aprile che consente ai singoli individui di vincere BIG token del valore di 200.000 dollari acquistando un minimo di 200 dollari di BIG e applicando il codice bonus del 300%.

In quanto moneta meme, BIG è anche in grado di beneficiare dell'espansione del Liquid Swap man mano che sempre più criptovalute vengono accettate.

Il Liquid Swap di Binance a vantaggio delle monete meme

L'aggiunta di nuovi pool di liquidità su Binance Liquid Swap è vista come uno sviluppo positivo per la performance di mercato di Shiba Inu e di altre criptovalute meme. Con i volumi di scambio che rimangono bassi e in calo, qualsiasi segnale di aumento dell'interesse per questi asset sarà attentamente monitorato dal mercato. Ciò evidenzia ulteriormente la crescente popolarità delle criptovalute meme e la possibilità di un'ulteriore crescita.

Oltre al pool di liquidità SHIB/DOGE, sono stati aggiunti altri sei pool di liquidità allo swap di Binance, tra cui BEL/USDT, BTC/TUSD, ID/BTC, ID/USDT, SYN/USDT e TUSD/USDT.

Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi associati all'aggiunta di fondi a un pool di liquidità, tra cui le potenziali differenze nel numero di asset digitali riscattati e le commissioni di transazione sostenute.

Dogecoin e Shiba Inu guadagnano terreno con un nuovo pool di liquidità su Binance

Dogecoin, creato per scherzo nel 2013, è diventato un asset digitale di tendenza con un numero significativo di appassionati. Ultimamente ha guadagnato attenzione, in particolare dopo l'approvazione da parte di personaggi importanti come Elon Musk, portando a un'impennata del suo prezzo, che l'ha resa una delle criptovalute più preziose del mercato.

Anche Shiba Inu, una criptovaluta relativamente nuova, è diventata popolare grazie al suo legame con Dogecoin. Si tratta di un token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum che viene spesso definito "meme coin" per la sua adorabile mascotte canina, che assomiglia al cane Shiba Inu di Dogecoin.

Sia Dogecoin che Shiba Inu sono criptovalute basate sui meme che hanno generato un notevole interesse da parte della comunità crittografica. La recente aggiunta del pool di liquidità SHIB/DOGE su Binance Liquid Swap dovrebbe incrementare la liquidità per queste monete meme, attirando più investitori.

La notizia dell'espansione di Binance Liquid Swap, che vede l'aggiunta della coppia SHIB/DOGE al pool, si prevede che attirerà più investitori e trader verso le criptovalute meme oltre a Shiba Inu e Dogecoin.

Questo è un bene per Big Eyes Coin, che si sta posizionando per il successo nel mercato instabile delle criptovalute creando una solida base, destinando un segmento della sua offerta a donazioni di beneficenza e fornendo incentivi interessanti agli investitori.

