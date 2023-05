Nuove Province, si torna all’elezione diretta con tanti nodi ancora da sciogliere

Di questi giorni, tra un anno, si annuncia un election day pesante: quattro appuntamenti elettorali in contemporanea per buona parte dei cittadini-elettori del Cuneese.

Si voterà per regionali, europee, amministrative – in molti Comuni della Granda tra cui quattro delle sette “sorelle” (Alba, Bra, Fossano e Saluzzo) – e di nuovo per la Provincia.

Un gioco ad incastro che ridisegnerà i rapporti di forza sul territorio, visto che interessa vari livelli istituzionali.

In questa circostanza ci preme porre l’attenzione sulla “riforma della riforma” dell’ente Provincia, dopo il sostanziale fallimento della legge Del Rio.

Se ne fa un gran parlare, ma in realtà se ne sa poco se non che sono giacenti alcune proposte di legge presentate da vari schieramenti politici.

L’Upi, l’Unione delle Province Italiane, ritiene “indispensabile e urgente” un intervento normativo che dia una prospettiva di certezza alle Province sul piano istituzionale, attraverso una modifica della legge 56/14.

In particolare viene sollecitata chiarezza in merito a compiti, funzioni e organizzazione dell’ente e del personale che permetta la piena funzionalità della gestione amministrativa.

Inoltre viene richiesta dall’Upi un’autonomia finanziaria che assicuri le risorse necessarie alla copertura delle spese per le loro funzioni e, al contempo, organi politici riconosciuti che garantiscano un governo certo agli enti e ai territori.

Sull’ipotesi della futura governance si sa soltanto che sia il presidente che i consiglieri provinciali saranno eletti nuovamente dai cittadini mentre con la Del Rio – lo ricordiamo – la Provincia era diventato un organo di secondo livello, composto soltanto da sindaci e amministratori comunali.

Nessuno si immagini – per quanto riguarda il Cuneese – un ritorno ai vecchi collegi provinciali, ma semmai a liste di diversa espressione politico-partitica collegate a un candidato presidente.

Una scelta che, ancora una volta, sembra muovere da logiche di schieramento più che dalla volontà di dare rappresentanza a un territorio complesso e variegato qual è nello specifico il nostro.

Tutti, infatti, sappiamo bene come la Granda sia una “federazione di sorelle” con esigenze non sempre facilmente conciliabili.

In più c’è da osservare che la quasi totalità delle amministrazioni comunali oggi è espressione di entità civiche e non più di partiti.

Lecito dunque interrogarsi: su quali basi e in virtù di quali presupposti si pensa di definire politicamente la nuova governance della Provincia?

Per quanto concerne il profilo normativo l’Unione delle Province chiede che “sia superata la confusione attuale e che la durata del mandato del Presidente che del Consiglio Provinciale sia allineata e portata a cinque anni, come previsto per gli altri livelli di governo territoriale”.

Viene inoltre ipotizzata – alla stregua di quanto avviene per il governo territoriale della Sanità (in verità con scarso peso effettivo) – l’Assemblea dei sindaci come organo di governo della “Casa dei Comuni”, prevedendo per questa “un ruolo nella programmazione degli ambiti dell’associazionismo comunale e nella gestione degli Ato”.

Previsto anche il ritorno a una Giunta provinciale (di ridotte dimensioni) i cui componenti sono scelti dal Presidente della Provincia nel rispetto dell’equilibrio di genere.

Questo, grosso modo, lo stato dell’arte in attesa che il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, metta nero su bianco le sue intenzioni.

Resta da capire, infatti, come la “riforma della riforma” delle Province si innesterà sull’annunciata volontà di dar corso al processo di autonomia regionale.