Tennis Serie C: la LiSport Alba raggiunge l'obiettivo playoff

Obiettivo play-off centrato con un turno di anticipo rispetto alla fine del girone per il team della LiSport di Alba impegnato nel campionato nazionale di serie C maschile.

La qualificazione è arrivata domenica 30 aprile sotto un cielo livido sui campi di San Cassiano contro l'ostica formazione del Dega Sport di Vinovo. Orfani di Lorenzo Cannella (out per un leggero infortunio al ginocchio patito al termine del match con Casale) i ragazzi capitanati da Andrea Merlo hanno sofferto per strappare il 4-2 finale che garantisce alla compagine albese di accedere alla fase successiva del torneo e - in attesa dei verdetti dell'ultima giornata - di essere in cima al girone.

Al termine dei singolari il punteggio era di 2-2, merito dei successi di Trabucco e Vuolo a cui hanno fatto da contraltare le sconfitte di Pedussia e Cravanzola. Nei doppi però gli albesi hanno trovato l'allungo vincente. Mentre la coppia Pedussia - Cravanzola ha superato agevolmente il duo Allarcon-Bonagni, Mattia Trabucco e Christian Vuolo hanno compiuto un'autentica impresa sconfiggendo al Super Tie-Break la forte coppia torinese Reale-Sorrentino.

L' ultimo incontro del girone, fissato per domenica 14 maggio, porterà la LiSport sui campi di Ivrea. Sarà in quell'occasione che si deciderà la prime posizione del raggruppamento. Agli albesi servirà una vittoria - anche con minimo scarto - per confermarsi in vetta, essendo così certi di giocare il Play-off valido per la fase nazionale sui campi di casa.