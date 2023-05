Tra le vigne di Vigliano d’Asti la “corsa in montagna”: ottimi risultati per la Podistica Buschese

Sabato 29 aprile si è disputata la “corsa in montagna” tra le vigne di Vigliano d’Asti. Rispetto all'anno scorso la gara è stata anticipata ed è stato un bene, così i partecipanti non hanno sofferto la calura estiva, ma sono stati allietati da una fresca brezza. La gara è stata organizzata dalla Vittorio Alfieri Asti per il Campionato giovanile di Staffette di corsa in montagna.



Alle 16.15 i Ragazzi Gosmaro Edoardo e Lingua Federico hanno affrontato 1.150 metri per ognuno, disputando una splendida prova che li ha visti tagliare il traguardo per primi, acquisendo il titolo di Campione Regionale. Alle 16.30 le Cadette Biamonte Giulia e Nazario Alice hanno affrontato 2.300 metri a testa. Nello stesso giorno un'altra atleta della Podistica Buschese, Sabina Morosino, presente in pista a Mondovi negli 800m ha concluso 21a con il tempo di 2.59.24.