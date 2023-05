Oltre 800 iscritti e 62 società alla 9ª edizione della Festa dell'Atletica di Mondovì

Il 29 aprile sulla pista “Fantoni Bonino”, l’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, ha organizzato la nona edizione della “Festa dell’Atletica”, anticipata di due giorni rispetto al tradizionale 1° maggio: una scelta fortunata viste le condizioni meteo del week end che hanno consentito il regolare svolgimento delle gare nella giornata di sabato.

14 titoli provinciali giovanili, 18 gare di contorno assolute, oltre 800 iscritti provenienti da 62 società: questi i numeri della “Festa”. Una giornata intensa che è servita come test in vista del 20 e 21 Maggio quando si svolgeranno i Campionati Regionali assoluti e per il 2 giugno quando andrà in scena il “Meeting di Primavera”.

A livello giovanile sono arrivate buone prestazioni da tutti gli atleti impegnati, alcuni dei quali all’esordio assoluto in gara. Sui 60 metri (gara non valida per l’assegnazione del titolo) tra le ragazze la più veloce è stata Cecilia Balbo in 8”87 con Beatrice Borra ottima quarta (9”20), Sofia Musso e Noemi Bertone settime appaiate in 9”23. La stessa Balbo ha poi fatto suo il titolo sui 600 metri con una progressione chiusa in 1’48”01 precedendo le due compagne di allenamento Sole Siguado e Beatrice Borra sesta e settima rispettivamente in 1’58”32 e 1’59”35. Tra i maschi Francesco Simbula (8”39) e Samuele Bongiovanni (8”50) si sono dovuti accontentare dei piazzamenti dietro al portacolori dell’Atletica Pocapaglia in 8”22. Nei 10 anche Lorenzo Marino (8”84), Andrea Sacco (9”00) e Tommaso Tarditi (9”13) rappresentante del G.S. Sportivo dell’IC di Bossolasco. Argento sui 600 metri per Simone Bongiovanni in 1’46”38 che nulla ha potuto contro Leonardo Pellissero di Alba (1’41”28); 4° posto per Lorenzo Marino in 1’47”36 e 8° per Giacomo Provera in 1’52”53. Secondo posto anche per Lucrezia Garelli nel getto del peso con la misura di 9,16 mt dietro alla portacolori dell’Atletica Savigliano Arianna Trucco con 9,55 mt (settima Erika Mauro 6,89 e nona Sofia Galli 6,50 mt). Tra i ragazzi il migliore dei monregalesi è stato Gael Cortese con un lancio a 9,58 mt che gli vale la 5ª piazza seguito da Matteo Provera (9,26 mt) e Luca Avico (8,96 mt). Nella marcia il titolo provinciale va a Simone Gabriele che copre i 2 km in 2’32”88 con Lorenzo Santo 4° in 12’48”08. Nelle ragazze bronzo per Farah Marzouk in 12’37”66 con Agnese Prette buona 11ª in 13’44”92.

Nella categoria cadetti Giacomo Provera stampa un bel personale nel salto in lungo con un balzo misurato a 5,44 che gli vale la terza piazza dietro a Bright Osegbo del Cus Torino con 5,55 mt e Nicolò Viglione dell’Atletica Alba che si laurea campione provinciale con 5,49 mt. Bene anche il carruccese Daniele della Piana con 5,18 mt e Lorenzo Lequio 5,16 mt.

Tra le cadette Matilda Rovere (Polo di Carrù) giunge 4ª con 4,41 mt (record personale) ma prima della provincia aggiudicandosi cosi il titolo. Ancora Atletica Mondovì protagonista nel martello cadette dove Maria Gavoci con un lancio a 21,54 si aggiudica la maglia con tanto di personale. Alle sue spalle Paola Ambrosio con 16,83 mt, Elisa Griseri 16,28 mt e Aurora Mauro con 15,95 mt.

Infine ancora gioie dal mezzofondo dove Alice Botto si è laureata campionessa provinciale dei 1000 metri chiudendo la sua fatica in 3’21”08 con una bella progressione gli ultimi 400 metri di gara. Molto bene anche la compagna di allenamento Alice Preve ottima quarta in 3’24”17 tempo che certifica i progressi fatti vedere in allenamento.

Nei cadetti il migliore della pattuglia monregalese è stato Leonardo Bongiovanni sceso a 2’57”26 (personale) 5° davanti a Antonio Boetti 3’00”39.

Per quanto riguarda le gare di contorno assolute sono state tutte molto partecipate. Sui 200 metri donne ottimo terzo posto di Sofia Sannino con il tempo di 26”17 che abbassa il personale di quasi mezzo secondo che precede la compagna di allenamento Rebecca Roà con 26”35 ed Alice Boasso quinta in 27”13. Da segnalare il ritorno alle competizioni per Natascia Iaropoli (già ottava ai campionati italiani allievi sui 100 hs nel 2019) che ferma i crono su 28”02 (beatrice Dotta 29”42).

Tra gli uomini la vittoria è andata Vittorio Martinelli in 21”77, mentre il migliore dei monregalesi è stato Jonathan Dell’Agnola con 23”38, seguito da Cristian Mamino 23”73 e dagli allievi Valerio Cerri (24”60), Savane Ansoumane (25”14), Alessandro Sito (26”31) e Giuseppe di Gennaro 30”13.

Negli 800 la vittoria è andata, tra le donne, alla cuneese Francesca Bianchi ora in forza alla UniCusano Livorno con il tempo di 2’12”97 (Caterina Boetti si è fermata a 2’37”11) mentre tra gli uomini Gabriele Angiono del Cus Torino ha fatto fermare i crono su 1’51”39 (per Mondovì Riccardo Prette 2’08”79 ed il master SM40 Eligio Boggione sempre ai vertici della categoria in 2’09”11).

In ottica campionati di società si segnalano i punteggi portati sui 5.000 metri da Mario Gazzola tra gli uomini con il suo 17’58”76 e di Graziella Venezia 22’16”50, nel giavellotto donne con Celeste Dotta (23,61 mt) e Alice Boasso (19,98 mt), nel peso donne con la stessa Dotta (5,97 mt), nell’asta da Luciano Cillario che sale al p.b. di 3,05 mt e Lorenzo Pecollo 2,65 mt e dalla 4x100 assoluta formata da Ansoumane Savane, Christian Mamino, Gabriele Beccaria, Jonathan Dell'Agnola con il tempo di 45”85.

A punteggio anche i giavellottisti Matteo Scarrone e Cristian Boschetti (al rientro dopo un lungo periodo di stop per infortunio) le cui misure non sono ancora state pubblicate sui risultati ufficiali.