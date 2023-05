A Cuneo arriva l'opera audiovisiva "Xenakis, La Légende d’Eer"

Primo appuntamento della nuova rassegna di Associazione Culturale Origami. Fonorama - suoni fuori dai circuiti è un nuovo contenitore pensato per presentare una serie di eventi che guardano alle varie sfaccettature delle sonic arts. La rassegna si prefigge di organizzare in maniera diffusa sul territorio Cuneese e con cadenza regolare concerti e performance live, installazioni e talk per diffondere le nuove tendenze artistiche in cui il suono ha un aspetto espressivo centrale. Gli eventi coinvolgeranno artisti nazionali e internazionali, emergenti e affermati con estetiche differenti in modo da esplorare in maniera estesa le esperienze percettive e multisensoriali date dalle pratiche artistiche della musica elettronica. Un’occasione per conoscere e scoprire un mondo in continua evoluzione. Questo primo evento della rassegna è organizzato in collaborazione con METS FEST 2023 Music on the (W)edge - Incontri di creatività digitale di METS Conservatorio di Cuneo e avrà luogo all’interno del complesso monumentale di San Francesco grazie al patrocinio del Comune di Cuneo. Fonorama è realizzato con il contributo della Fondazione CRC.

XENAKIS | La Légende d’Eer è un’opera audiovisiva progettata da Tempo Reale (Centro di ricerca produzione e didattica musicale di Firenze) che reinterpreta l’omonimo lavoro del 1977 del celebre compositore greco.

Si tratta di una nuova esplorazione di questa imponente opera multimediale che, nel 1978, venne eseguita per tre mesi presso il Centre Pompidou di Parigi attraverso un’installazione a forma di conchiglia chiamata ‘Diatope’, composta da circa 1700 lampadine, laser e 400 specchi. Dal punto di vista sonoro l’opera originale mette in gioco relazioni e strutture tra materiali puramente elettronici e suoni strumentali, grazie ad un sistema in cui la ripresa microfonica e l’elaborazione audio amplificano ed esaltano le microstrutture timbriche integrandole ad una logica algoritmica. Tempo Reale ha immaginato un organismo che, con cento dispositivi luminosi, quasi mille metri di cavi e un minimo di nove altoparlanti, vive e abita lo spazio in maniera site-specific invadendo il pavimento del luogo che lo accoglie. San Francesco diventerà, così, parte integrante dell’installazione in un tutt’uno con suoni e luci: una nuova e intrigante esperienza da vivere e in cui immergersi.

Mercoledì 10 Maggio

Ore 18:00 Sala Mosca del G.F Ghedini [Via Roma 19, Cuneo]

Talk di presentazione dell’opera - Gianluca Verlingieri e Simone Longo dialogano con Tempo Reale. Premessa introduttiva al compositore e alle sue opere e illustrazione della reinterpretazione di Tempo Reale.

Ore 20:30 Complesso Monumentale di San Francesco [Via Santa Maria 10, Cuneo]

Inaugurazione dell’opera con la prima esecuzione

Giovedì 11 maggio

Complesso Monumentale di San Francesco [Via Santa Maria 10, Cuneo]

Ore 19:00 prima esecuzione

Ore 21:30 seconda esecuzione

info: 3397491335 / info@associazioneorigami.it

Regia del suono: Francesco Canavese, Francesco Giomi

Partitura luminosa: Agnese Banti, Francesco Giomi, Andrea Trona, Francesco Vogli

Allestimento e dispositivi luminosi: Agnese Banti, Andrea Trona, Francesco Vogli

Tecnica: Francesco Canavese, Leonardo Rubboli, Andrea Trona, Francesco Vogli

Coordinamento: Agnese Banti

Produzione: Tempo Reale, FontanaMIX

In collaborazione con Conservatorio G.F. Ghedini & METS

Con il supporto di NOAU officina culturale, NUoVO, Associazione Switch ON

Con il patrocinio del Comune di Cuneo , URBACT

Con il contributo della Fondazione CRC