Alba, il musicista Paolo Paglia annuncia l’uscita della Suite “Hypatia e Pytagora”

Non avete ancora cominciato a leggere e già vi sentiamo canticchiare. Sarà perché avete sentito parlare dell’ultima fatica musicale del maestro Paolo Paglia.

È infatti fresca di stampa la partitura e le parti della Suite “Hypatia e Pytagora” per tre chitarre. L’opera è stata pubblicata dalla casa Editrice Armelin di Padova, una delle più prestigiose al mondo, che timbra da anni in esclusiva i lavori del musicista albese.

La Suite è già stata eseguita lo scorso anno in Teatro ad Alba da allievi della classe di chitarra del professor Ignazio Viola, alla quale la stessa opera è dedicata. Quella tra Paolo Paglia e Ignazio Viola, che ha curato la diteggiatura delle singole parti della Suite, è una collaborazione di “vecchia data” e l’imprimatur di questo ultimo importante lavoro conferma la continuità.

Compositore, direttore d’orchestra, ma anche divulgatore, scrittore e testimonial del Caffè Letterario di Bra, Paolo Paglia non ha bisogno di tante presentazioni.

Un professionista che parla con grande umiltà di musica, costruita in forma artistica dalle note e da pause fatte di silenzi. Perché in un concerto la musica nasce sempre dal silenzio e poi si espande come energia vitale.