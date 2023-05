Busca: al via i lavori per l'ampliamento del parco-giochi diffuso

Sono incominciati oggi a San Chiaffredo i lavori per l'ampliamento del parco-giochi diffuso. La prima parte era stata realizzata, per iniziativa del Comune, con la ditta Circo Wow, nel 2021 in alcune zone del centro cittadino.



Ora le nuove postazioni di gioco disegnate a terra saranno posizionate a San Chiaffredo nella piazzetta di fronte alla casetta della proloco, a Castelletto davanti alla sede dell’Acli e in centro sul marciapiedi intorno a piazza Fratelli Mariano.



"I progetti tengono conto - dicono le assessore Lucia Rosso e Beatrice Aimar che seguono l’iniziativa - delle idee proposte degli alunni delle scuole cittadine, scaturite nel corso di alcuni laboratori e durante un coloratissimo gioco-eventoche si è tenuto lo scorso 10 marzo e aperto a tutti. Perciò, presto i piccoli progettisti vedranno realizzati i loro giochi, rielaborati dallo staff di artisti di Circo Wow".



Si tratta di postazioni di gioco a terra che presentano le istruzioni su QR code, ma che lasciano spazio alla fantasia e ripropongono i divertimenti semplici e creativi di una volta.