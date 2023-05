Cuneo: addio alla 47enne Alessandra Rosso, pianista e docente di musica

Lutto a Cuneo per la scomparsa di Alessandra Rosso, 47 anni, musicista e già docente in diverse realtà della zona, spentasi questa mattina presso l’abitazione di famiglia di via XX Settembre per l’aggravarsi della malattia contro la quale si batteva da circa un anno.



La donna è così mancata all’affetto degli anziani genitori, la madre Maria Grazia e il padre Dario, alle cui cure si stava dedicando portando nel frattempo avanti una carriera da pianista iniziata col diploma in pianoforte conseguito presso il Conservatorio cittadino e proseguita in anni recenti con l’attività concertistica condotta sotto le insegne del Duo Sivori, formazione composta insieme alla violinista Marianna Brondello, tra gli amici che oggi ne piangono la scomparsa, cui la univa la passione per un repertorio di musiche classiche da autori quali Paganini, Mozart e Beethoven.



Aveva nel frattempo insegnato pianoforte in seminario a Cuneo, pianoforte insieme a teoria e solfeggio all’istituto musicale di Boves ed era organista presso il Santuario degli Angeli di Cuneo.



Tra i campi del suo quotidiano impegno anche quello nel sociale. Dal 2020 era presidente dell’associazione Kairune Odv, fondata a Cervasca dal missionario in Kenya Padre John e che opera nel Paese africano col proposito di offrire supporto, mediante adozioni a distanza, e occasioni di studio ai bambini di quella regione. Tantissime le iniziative da lei promosse – e tra queste numerose serate e concerti – per la raccolta di fondi a favore del sodalizio, prova di un impegno sociale molto sentito e che faceva il paio con la fede religiosa che non l’ha mai abbandonata anche nei momenti difficili della malattia.



I funerali sono stati fissati per giovedì 4 maggio, alle ore 14.30 presso la chiesa del Sacro Cuore a Cuneo, provenienti dall’abitazione via XX Settembre 38 a Cuneo. Domani, mercoledì, il rosario di preghiera alle ore 17.30 nella stessa chiesa parrocchiale.