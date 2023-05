Due giorni di pioggia portano via la passerella tra Cuneo e la Mellana [FOTO]

E' solo durato più del normale. Le piogge delle ultime 48 ore si sono portate via il guado sul torrente Gesso, che unisce Cuneo e frazione Mellana di Boves.

Nulla che non fosse ampiamente previsto. Le condizioni climatiche di estrema siccità hanno solo permesso che resistesse alle piene autunnali. Normalmente già ad ottobre il guado viene cancellato dalla potenza dell'acqua. E' stato cancellato parzialmente dalle piogge primaverili, anche queste attese in annate normali.

Il guado verrà ripristinato in vista dell'estate, come succede ogni anno, grazie alla convenzione tra i due comuni interessati, Cuneo e Boves, che compartecipano alla spesa di 18mila euro, per 2/3 in capo al capoluogo e per 1/ in capo al paese dominato dalla Bisalta.

Una curiosità: ieri, nonostante il guado fosse già inagibile e chiuso, il cartello presente sul lato Stura indicava che fosse invece aperto. E la data è ferma al 15 marzo scorso.

Il guado resterà inagibile fino a ripristino, che normalmente avviene a luglio. Al momento non è previsto alcun progetto differente, anche perché i costi per la costruzione di un passaggio permanente sono troppo alti.

Un suggerimento arriva da un lettore: perché non mettere dei tubi, magari quadrati e non tondi, con una luce maggiore, capaci di far transitare una maggiore quantità di acqua e di rami, così da non creare, come sempre accade, l'effetto diga e quindi lo straripamento e la distruzione del guado stesso? Succede già in Trentino.

Un'ipotesi che potrebbe consentire di salvaguardare il guado in caso di piena, anche se, come si evince dalle foto, l'impatto estetico ed ambientale sarebbero decisamente maggiori. Siamo pur sempre, è bene ricordarlo, in un parco, soggetto a vincoli e tutele. E proprio questi vincoli sono la ragione, in parte, del rifiuto da parte del Comune di Boves di entrare nell'ente Parco Fluviale Gesso e Stura, nonostante la vicinanza.