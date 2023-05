GreenMeal, due chef cuneesi in finale al talent dei piccoli frutti

Sono quattro gli chef piemontesi tra i finalisti del contest “GreenMeal” promosso da Ortofruit Italia in collaborazione con l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina e “I Ristoranti della Tavolozza”. A Rimini il prossimo 4 maggio si conosceranno i vincitori del contest, che ha promosso l’utilizzo dei piccoli frutti in cucina non solo come dessert ma in deliziose preparazioni salate.

In provincia di Cuneo sono state scelte le ricette di Clelia Vivalda (Tra Arte e Querce di Monchiero) capriolo con lamponi e mirtilli. Lorenzo Biga (Ristorante Da Vittorio di Nucetto) ha proposto scamone in crosta di pancetta con frutti rossi nebulizzati e glassa di Lamponi

In provincia di Torino sono stati scelti Roberto Pisani con pesce spada ai Mirtilli e Lamponi. Il ristorante Le Vitel Etonnè ha proposto petto di faraona glassato ai lamponi, con lampone essiccato, frutti di ribes e gocce di gel ai mirtilli

Cresce l’attesa per conoscere i vincitori dell’interessante e originale contest GreenMeal, il primo «talent di filiera» dedicato ai piccoli frutti. Sono stati coinvolti oltre 50 ristoranti ed altrettanti chef che si sono cimentati in questa originale sfida. Le ricette sono pervenute da tutte le parti d’Italia, dal Lazio al Piemonte passando per la Lombardia e la Liguria: 15 le ricette ammesse alla selezione finale.

La premiazione si svolgerà a Rimini nell’ambito della manifestazione Macfruit il giorno 4 maggio alle ore 15 con la presenza di un importante ospite Stefano Bicocchi in arte Vito, che consegnerà i premi e gli attesti ai partecipanti al contest.

Il progetto prevedeva la realizzazione di ricette “sostenibili” a base di piccoli frutti incentrate sul green-food in risposta al junk food. Le ricette diventeranno portavoce di nuovi e innovativi format di proposta dei piccoli frutti da parte della ristorazione di filiera che esulino dal semplice dessert e contemplino il piacere di consumo unito a quello della relazione, tipica di un pasto al ristorante.

In un’ottica "no Waste" anche della comunicazione, il progetto racconterà tutti i sapori del «dietro le quinte» in un confessionale video firmato dalla divulgatrice Renata Cantamessa, in pieno linguaggio social, con diffusione su TikTok, Instagram e Facebook. “Il contest ha raggiunto un primo grande risultato che è stato quello di promuovere la presenza dei piccoli frutti all’interno della proposta gastronomica di numerosi ristoranti. L’iniziativa ha incontrato interesse e disponibilità da parte di molti chef e ristoratori insieme ai clienti che sono sempre più attenti alla qualità e all’origine dei prodotti usati in cucina o serviti in tavola. Abbiamo condiviso con piacere l’obiettivo del progetto di promozione dei piccoli frutti mettendo a disposizione i nostri associati, che li hanno inseriti con eleganza e raffinatezza”